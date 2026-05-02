Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена, — Politico

08:12, 2 мая 2026
Дональд Трамп хочет положить конец спорам относительно необходимости одобрения конфликта Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена. Об этом утверждает Politico.

В издании отмечают, что американский лидер таким образом хочет положить конец спорам относительно необходимости одобрения конфликта Конгрессом. 

Politico получило письмо, в котором Белый дом изложил свою позицию. По словам Трампа, прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок.

«С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было ни одной перестрелки. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — сказал американский президент. 

В издании подчеркивают, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась без четкой стратегии выхода.

Politico добавляет, что аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.

