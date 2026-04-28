Моральну шкоду у ДТП пропонують стягувати з власників авто понад страховий ліміт

З’явиться можливість додаткового стягнення за моральну шкоду з власника авто у разі смертельних ДТП.

У Верховній Раді пропонують уточнити виплати за моральну шкоду у разі загибелі в ДТП. До парламенту внесли законопроєкт № 15202, яким пропонується уточнити порядок відшкодування моральної шкоди у випадках загибелі потерпілої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Документ стосується змін до статті 25 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Як зазначається в пояснювальній записці, чинна норма визначає коло осіб, які мають право на компенсацію моральної шкоди у разі смерті потерпілого, зокрема — чоловіка або дружину, батьків та дітей (у тому числі усиновлених).

Водночас Верховний Суд у своїй постанові № 753/16824/18 від 8 жовтня 2025 року визначив, що «моральна шкода, завдана смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, відшкодовується чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим) такої особи, а також особам, які проживали з нею однією сімʼєю, особою, яка на відповідній правовій підставі володіє обʼєктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку незалежно від вини такої особи.»

У зв’язку з цим законопроєктом пропонується уточнити відповідні положення закону з метою узгодження із судовою практикою.

Зокрема, пропонується доповнити норму положенням про те, що сума моральної шкоди, яка перевищує встановлений страховий ліміт, може бути стягнута безпосередньо з власника джерела підвищеної небезпеки — за рішенням суду.

