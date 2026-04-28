Моральный ущерб в ДТП предлагают взимать с владельцев авто сверх страхового лимита

10:18, 28 апреля 2026
Появится возможность дополнительного взыскания морального вреда с владельца автомобиля в случае смертельных ДТП.
В Верховной Раде предлагают уточнить выплаты за моральный вред в случае гибели в ДТП. В парламент внесли законопроект № 15202, которым предлагается уточнить порядок возмещения морального вреда в случаях гибели потерпевшего лица в результате дорожно-транспортного происшествия.

Документ касается изменений в статью 25 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Как отмечается в пояснительной записке, действующая норма определяет круг лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда в случае смерти потерпевшего, в частности — супруга или супруги, родителей и детей (в том числе усыновленных).

В то же время Верховный Суд в своем постановлении № 753/16824/18 от 8 октября 2025 года определил, что «моральный вред, причиненный смертью физического лица вследствие действия источника повышенной опасности, возмещается супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным) такого лица, а также лицам, которые проживали с ним одной семьей, лицом, которое на соответствующем правовом основании владеет объектом, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность независимо от вины такого лица».

В связи с этим законопроектом предлагается уточнить соответствующие положения закона с целью согласования с судебной практикой.

В частности, предлагается дополнить норму положением о том, что сумма морального вреда, превышающая установленный страховой лимит, может быть взыскана непосредственно с владельца источника повышенной опасности — по решению суда.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

Парламенту предлагают принимать новую редакцию Гражданского кодекса исключительно через референдум

ГНЭУ раскритиковало идею принимать новый Гражданский кодекс через референдум из-за несоответствия Конституции.

40 лет до шанса на свободу — это слишком: ЕСПЧ о пожизненных приговорах без реального пересмотра

ЕСПЧ подтвердил, что пожизненное заключение без реального пересмотра, даже с помилованием через 40 лет, нарушает статью 3 Конвенции.

