Моральный ущерб в ДТП предлагают взимать с владельцев авто сверх страхового лимита

Появится возможность дополнительного взыскания морального вреда с владельца автомобиля в случае смертельных ДТП.

В Верховной Раде предлагают уточнить выплаты за моральный вред в случае гибели в ДТП. В парламент внесли законопроект № 15202, которым предлагается уточнить порядок возмещения морального вреда в случаях гибели потерпевшего лица в результате дорожно-транспортного происшествия.

Документ касается изменений в статью 25 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Как отмечается в пояснительной записке, действующая норма определяет круг лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда в случае смерти потерпевшего, в частности — супруга или супруги, родителей и детей (в том числе усыновленных).

В то же время Верховный Суд в своем постановлении № 753/16824/18 от 8 октября 2025 года определил, что «моральный вред, причиненный смертью физического лица вследствие действия источника повышенной опасности, возмещается супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным) такого лица, а также лицам, которые проживали с ним одной семьей, лицом, которое на соответствующем правовом основании владеет объектом, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность независимо от вины такого лица».

В связи с этим законопроектом предлагается уточнить соответствующие положения закона с целью согласования с судебной практикой.

В частности, предлагается дополнить норму положением о том, что сумма морального вреда, превышающая установленный страховой лимит, может быть взыскана непосредственно с владельца источника повышенной опасности — по решению суда.

