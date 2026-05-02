Контрафакт під бренди на 5 млн: у Харкові викрили підпільне виробництво побутової хімії

У Харкові правоохоронці викрили та ліквідували масштабну схему виробництва і збуту контрафактної побутової хімії, яку видавали за продукцію відомих світових брендів.

Як повідомили у прокуратурі, санкціоновані обшуки провели прокурори спільно з прикордонниками. За даними слідства, підроблену продукцію реалізовували як оригінальну через супермаркети, ринки, популярні онлайн-платформи та соціальні мережі, фактично по всій території України.

Встановлено, що у спеціально облаштованих приміщеннях зловмисники змішували речовини невідомого походження, фасували їх у великі каністри та наносили маркування, максимально схоже на продукцію відомих брендів. Таким чином контрафакт видавали за сертифікований товар.

Представники торговельних марок підтвердили, що така продукція не виготовляється офіційно, а зазначені «лінійки» не існують.

За попередніми оцінками, щомісячний прибуток організаторів схеми сягав близько 5 млн грн. Під час обшуків правоохоронці вилучили готову продукцію, сировину та обладнання на загальну суму близько 10 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування за фактами незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування та інших об’єктів права інтелектуальної власності, що завдало значної матеріальної шкоди, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

