Контрафакт под бренды на 5 млн: в Харькове разоблачили подпольное производство бытовой химии

У Харкові правоохоронці викрили та ліквідували масштабне підпільне виробництво контрафактної побутової хімії, яке приносило організаторам близько 5 млн грн щомісяця.

В Харькове правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную схему производства и сбыта контрафактной бытовой химии, которую выдавали за продукцию известных мировых брендов.

Как сообщили в прокуратуре, санкционированные обыски были проведены прокурорами совместно с пограничниками. По данным следствия, поддельную продукцию реализовывали как оригинальную через супермаркеты, рынки, популярные онлайн-платформы и социальные сети фактически по всей территории Украины.

Установлено, что в специально обустроенных помещениях злоумышленники смешивали вещества неизвестного происхождения, фасовали их в большие канистры и наносили маркировку, максимально похожую на продукцию известных брендов. Таким образом, контрафакт выдавали за сертифицированный товар.

Представители торговых марок подтвердили, что такая продукция не производится официально, а указанные «линейки» не существуют.

По предварительным оценкам, ежемесячная прибыль организаторов схемы достигала около 5 млн грн. Во время обысков правоохранители изъяли готовую продукцию, сырье и оборудование на общую сумму около 10 млн. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам незаконного использования знаков для товаров и услуг, фирменного наименования и других объектов права интеллектуальной собственности, что нанесло значительный материальный ущерб, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

