З бюджету США на 2027 рік прибрали фінансування програми USAI для України

08:30, 2 травня 2026
У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми з надання допомоги для України у сфері безпеки.
У проєкті бюджету США на 2027 рік не передбачено окремого фінансування програми з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).  Про це стало відомо під час слухань Комітеті Сенату США з питань Збройних сил.

Під час заходу сенатори прямо запитали представників американського Міноборони, чи правильно вони зрозуміли, що бюджетний запит на 2027 рік не передбачає фінансування USAI. Мова йде про 400 мільйонів доларів, які передбачені двопартійним і двопалатним актом Конгресу США 2025 року. За словами учасників слухань, ці кошти надійшли у березні, втім їх розподіл ще триває.

«Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», — відповів в.о. фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст.

Крім того, міністр оборони США Піт Гегесет, відповідаючи на питання сенатора від штату Мен Ангуса Кінга щодо фінансування USAI, повідомив, що Вашингтон очікує більшої фінансової участі європейських країн.

«Ми хочемо, щоб Європа активізувалася, фінансувала і взяла на себе цей тягар. Це багаті країни зі статками у 20 трильйонів доларів проти економіки у 2 трильйони доларів. Європа може зробити крок вперед, Європа може профінансувати це… Якщо це так важливо для Європи, то європейські країни повинні платити за це», – заявив він.

Нагадаємо, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) — це програма, яка передбачає закупівлю Пентагоном військової техніки в оборонних підприємств. Ініціативу було створено за часів президентства Джо Байдена.

Раніше у США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні.

