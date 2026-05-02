Из бюджета США на 2027 год убрали финансирование программы USAI для Украины

В бюджете США на 2027 год не предусмотрено финансирование программы по предоставлению помощи Украине в сфере безопасности.

В проекте бюджета США на 2027 год не предусмотрено отдельного финансирования программы по предоставлению помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Об этом стало известно во время слушаний Комитета Сената США по вопросам Вооруженных сил.

Во время мероприятия сенаторы прямо спросили представителей американского Минобороны, правильно ли они поняли, что бюджетный запрос на 2027 год не предусматривает финансирование USAI. Речь идет о 400 миллионах долларов, которые предусмотрены двухпартийным и двухпалатным актом Конгресса США 2025 года. По словам участников слушаний, эти средства поступили в марте, однако их распределение еще продолжается.

«Да, это правильно. В этом бюджете нет финансирования USAI», — ответил и.о. финансового руководителя Минобороны США Джулс Герст.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет, отвечая на вопрос сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга относительно финансирования USAI, сообщил, что Вашингтон ожидает большего финансового участия европейских стран.

«Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и взяла на себя это бремя. Это богатые страны с активами в 20 триллионов долларов против экономики в 2 триллиона долларов. Европа может сделать шаг вперед, Европа может профинансировать это… Если это так важно для Европы, то европейские страны должны платить за это», — заявил он.

Напомним, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) — это программа, которая предусматривает закупку Пентагоном военной техники у оборонных предприятий. Инициатива была создана во времена президентства Джо Байдена.

