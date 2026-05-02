ФОП і наймані працівники: чи входять декретниці до облікової кількості

Податкова служба роз'яснила, чи враховуються робітниці у декретній відпустці щодо кількості найманих працівників у самозайнятих осіб.

Зазначається, що відповідно до пп. 14.1.226 ПКУ, самозайнята особа – платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем (за виключенням випадку, передбаченого п. 65.9 ПКУ) та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Згідно КЗпП, самозайнята особа, яка використовує найману працю, має право на період відпустки по догляду за дитиною укласти строковий трудовий договір з іншим працівником на час відсутності основного працівника.

При цьому чисельність найманих працівників у штатному розписі буде збільшено, а кількість найманих осіб, праця яких використовується не зміниться.

Тобто працівники, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку, не враховуються в кількість найманих, праця яких використовується.

