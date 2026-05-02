  В Украине

ФЛП и наемные работники: входят ли декретницы в учетное количество

11:12, 2 мая 2026
Налоговая служба разъяснила, учитываются ли работницы в декретном отпуске при определении количества наемных работников у самозанятых лиц.
Налоговая служба в Черкасской области разъяснила, учитываются ли работницы, находящиеся в декретном отпуске, при определении количества работников у самозанятых лиц.

Отмечается, что в соответствии с пп. 14.1.226 Налогового кодекса Украины самозанятое лицо — это налогоплательщик, который является физическим лицом – предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является наемным работником в рамках этой деятельности.

Независимая профессиональная деятельность — это участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, частных исполнителей, адвокатов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, инженеров или архитекторов, лиц, занятых религиозной (миссионерской) деятельностью, а также другой подобной деятельностью при условии, что такое лицо не является наемным работником или физическим лицом – предпринимателем (за исключением случаев, предусмотренных п. 65.9 НКУ) и использует труд не более четырех наемных работников.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, самозанятое лицо, использующее наемный труд, имеет право на период отпуска по уходу за ребенком заключить срочный трудовой договор с другим работником на время отсутствия основного работника.

При этом численность работников в штатном расписании увеличивается, однако количество наемных работников, труд которых фактически используется, остается неизменным.

То есть работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех или шести лет, не включаются в количество наемных работников, труд которых используется.

