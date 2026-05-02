  1. Суспільство

2 травня – яке сьогодні свято та головні події

08:48, 2 травня 2026
2 травня святкують Міжнародний день дронів та День міста Львів.
У суботу, 2 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день лабіринту. Проходить у першу суботу травня. Головна ідея дня — акція «Walk as One at 1»: люди по всьому світу одночасно (о 13:00 за місцевим часом) проходять лабіринт, символічно створюючи хвилю миру та гармонії, що «рухається» планетою. Важливо розуміти, що лабіринт у цьому контексті — не головоломка, а символічний шлях без розгалужень. Його проходження нагадує медитацію: людина йде до центру, зосереджується на думках або молитві, а потім повертається назад, ніби оновленою.

Також 2 травня Всесвітній день анкілозивного спондиліту. Припадає на першу суботу травня. Його мета — підвищити обізнаність про хронічне захворювання хребта та підтримати людей, які з ним живуть. Йдеться про анкілозуючий спондиліт — форму артриту, що вражає переважно суглоби хребта та крижово-клубову ділянку. Через тривале запалення хребці можуть поступово зростатися, що призводить до скутості, болю і втрати гнучкості.

А ще 2 травня Міжнародний день дронів. Подія, яка припадає на першу суботу травня. Вона присвячена популяризації безпілотних технологій, їхніх можливостей і безпечного використання. Свято започаткували ентузіасти та представники індустрії, зокрема Flyability, щоб показати, як дрони змінюють сучасний світ — від розваг до критично важливих сфер.

2 травня святкують День міста Львів. Львів має багатовікову історію: його заснував князь Данило Галицький у XIII столітті та назвав на честь свого сина Лева. Завдяки поєднанню різних культур і традицій місто стало важливим європейським центром, що сьогодні входить до списку ЮНЕСКО як об’єкт світової спадщини.

Також 2 травня Міжнародний день тунця. Його запровадила Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до важливості збереження популяцій тунця та сталого рибальства. Тунець — це загальна назва кількох видів риб із родини скумбрієві. Він є одним із найцінніших ресурсів світового океану: цю рибу широко використовують у харчовій промисловості, зокрема для суші, консервів і різноманітних страв.

А ще 2 травня Міжнародний день поінформованості про цингу. Цинга виникає через тривалу нестачу вітаміну C (аскорбінової кислоти), який необхідний для нормального функціонування організму. Історично ця хвороба була поширена серед моряків, які місяцями не мали доступу до свіжих фруктів і овочів.

Яке сьогодні церковне свято

2 травня віряни святкують День пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Він народився в Олександрії й усе життя присвятив служінню Церкві. Як архієпископ, Атанасій став головним захисником православного вчення про Святу Трійцю, особливо у боротьбі проти аріанства — єресі, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Святий неодноразово зазнавав переслідувань і був вигнаний зі своєї кафедри, але залишався непохитним у вірі. Його твори, зокрема «Про Воплочення Слова», стали основою християнського богослов’я.

Календар важливих подій за 2 травня

1312 рік — Папа Римський Климент V передав майно та активи розформованих тамплієрів Ордену госпітальєрів, завершивши одну з найбільш драматичних глав у середньовічній історії церковних орденів;

1611 рік — у Великій Британії була опублікована перша офіційно схвалена англомовна версія Святого Письма — “Біблія короля Якова” (King James Version), яка стала основою для багатьох поколінь англомовних християн;

1668 рік — у результаті Першого Аахенського миру між Францією та Іспанією було укладено угоду, що мала значний вплив на баланс сил у Західній Європі того часу;

1817 рік — в Одесі було засновано Рішельєвський ліцей — один із найбільш престижних навчальних закладів, що став важливим осередком освіти та науки в Україні;

1848 рік — у Львові була створена перша українська політична організація — Головна Руська Рада, яка стала значущим кроком до національного відродження і політичної самостійності українців;

1892 рік — у Києві було відкрито перший електричний трамвай на території Російської імперії, що стало важливим етапом у розвитку транспортної інфраструктури країни;

1945 рік — Гельмут Вейдлінг, командувач оборони Берліна, підписав наказ про капітуляцію, що фактично означало кінець нацистської Німеччини та наближення до завершення Другої світової війни в Європі;

1980 рік — Папа Римський Іван Павло II розпочав свою першу африканську поїздку, відвідавши Кіншасу, що стало значущим кроком у розширенні впливу Ватикану на чорному континенті;

1982 рік — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер “Генерал Бельграно”, що призвело до загибелі 323 осіб і стало важливою віхою в конфлікті;

1986 рік — київське “Динамо” здобуло Кубок Кубків, перемігши “Атлетіко” з Мадрида з рахунком 3:0, ставши однією з найбільш успішних команд у європейському футболі того часу;

2011 рік — адміністрація США заявила, що вночі під час таємної операції американського спецназу в пакистанському місті Абботтабад був убитий один із найбільш розшукуваних терористів у світі — Осама бен Ладен;

2014 рік — в Одесі під час протистояння між учасниками Євромайдану та учасниками руху Антимайдан сталася трагедія, коли напад на марш завершився пожежою в Будинку профспілок, що забрала життя 48 людей.

