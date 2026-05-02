2 мая – какой сегодня праздник и главные события

2 мая в Украине празднуют Международный день дронов и День города Львов.

В субботу, 2 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день лабиринта. Проходит в первую субботу мая. Главная идея дня — акция Walk as One at 1: люди по всему миру одновременно (в 13:00 по местному времени) проходят лабиринт, символически создавая волну мира и гармонии, которая «движется» по планете. Важно понимать, что лабиринт в этом контексте — не головоломка, а символический путь без разветвлений. Его прохождение напоминает медитацию: человек идет в центр, сосредотачивается на мыслях или молитве, а затем возвращается назад, словно обновленным.

Также 2 мая Всемирный день анкилозирующего спондилита. Выпадает на первую субботу мая. Его цель — повысить осведомленность о хроническом заболевании позвоночника и поддержать живущих с ним людей. Речь идет об анкилозирующем спондилите — форме артрита, поражающей преимущественно суставы позвоночника и крестцово-подвздошный участок. Из-за длительного воспаления позвонки могут постепенно срастаться, что приводит к скованности, боли и потере гибкости.

А еще 2 мая Международный день дронов. Событие, приходящееся на первую субботу мая. Она посвящена популяризации беспилотных технологий, их возможностям и безопасному использованию. Праздник начали энтузиасты и представители индустрии, в частности, Flyability, чтобы показать, как дроны меняют современный мир — от развлечений до критически важных сфер.

2 мая празднуют День города Львов. У Львова многовековая история: его основал князь Даниил Галицкий в XIII веке и назвал в честь своего сына Льва. Благодаря сочетанию разных культур и традиций, город стал важным европейским центром, который сегодня входит в список ЮНЕСКО как объект мирового наследия.

Также 2 мая Международный день тунца. Его ввела Организация Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к важности сохранения популяций тунца и устойчивого рыболовства. Тунец — это общее название нескольких видов рыб из семейства скумбриевых. Он является одним из самых ценных ресурсов мирового океана: эта рыба широко используется в пищевой промышленности, в частности для суши, консервов и разнообразных блюд.

А еще 2 мая Международный день осведомленности о цинге. Цинг возникает из-за длительного недостатка витамина C (аскорбиновой кислоты), который необходим для нормального функционирования организма. Исторически эта болезнь была распространена среди моряков, которые месяцами не имели доступа к свежим фруктам и овощам.

Какой сегодня церковный праздник

2 мая верующие празднуют День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Он родился в Александрии и всю жизнь посвятил служению Церкви. Как архиепископ, Афанасий стал главным защитником православного учения о Святой Троице, особенно в борьбе против арианства — ереси, отрицавшей божественность Иисуса Христа. Святой неоднократно подвергался преследованиям и был изгнан со своей кафедры, но оставался непоколебимым в вере. Его произведения, в частности «О Воплощении Слова», стали основой христианского богословия.

Календарь важных событий за 2 мая

1312 — Папа Римский Климент V передал имущество и активы расформированных тамплиеров Ордена госпитальеров, завершив одну из самых драматических глав в средневековой истории церковных орденов;

1611 — в Великобритании была опубликована первая официально одобренная англоязычная версия Священного Писания — “Библия короля Иакова” (King James Version), которая стала основой для многих поколений англоязычных христиан;

1668 год — в результате Первого Аахенского мира между Францией и Испанией было заключено соглашение, оказавшее значительное влияние на баланс сил в Западной Европе того времени;

1817 год — в Одессе был основан Ришельевский лицей — один из самых престижных учебных заведений, ставший важным центром образования и науки в Украине;

1848 год — во Львове была создана первая украинская политическая организация — Главная Русская Рада, которая стала значимым шагом к национальному возрождению и политической самостоятельности украинцев;

1892 — в Киеве был открыт первый электрический трамвай на территории Российской империи, что стало важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры страны;

1945 — Гельмут Вейдлинг, командующий обороной Берлина, подписал приказ о капитуляции, что фактически означало конец нацистской Германии и приближение к завершению Второй мировой войны в Европе;

1980 год — Папа Римский Иоанн Павел II начал свою первую африканскую поездку, посетив Киншасу, что стало значимым шагом в расширении влияния Ватикана на черном континенте;

1982 год — во время Фолклендской войны британская атомная субмарина потопила аргентинский крейсер “Генерал Бельграно”, что привело к гибели 323 человек и стало важной вехой в конфликте;

1986 год — Киевское “Динамо” завоевало Кубок Кубков, победив “Атлетико” из Мадрида со счетом 3:0, став одной из самых успешных команд в европейском футболе того времени;

2011 год — администрация США заявила, что ночью в ходе тайной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботтабад был убит один из самых разыскиваемых террористов в мире — Осама бен Ладен;

2014 год — в Одессе во время противостояния между участниками Евромайдана и участниками движения Антимайдан произошла трагедия, когда нападение на марш завершилось пожаром в Доме профсоюзов, унесшим жизни 48 человек.

