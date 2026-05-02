Дональд Трамп заявив, що США можуть «майже негайно» взяти Кубу під контроль

Дональд Трамп описав сценарій, за якого один з американських авіаносців після операцій поблизу Ірану може підійти до узбережжя Куби.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть «майже негайно» взяти Кубу під контроль. Він згадав ситуацію навколо країни та заявив, що острів знаходиться «у біді», пише Fox News.

«Куба в біді. Але спершу ми завершимо одну справу», - сказав він, маючи на увазі війну з Іраном.

«На зворотному шляху з Ірану один із наших великих авіаносців, можливо, USS Abraham Lincoln - найбільший у світі, наблизиться на відстань приблизно 90 метрів від узбережжя, і вони скажуть: «Дуже дякуємо, ми здаємося», - сказав Трамп.

Жодних конкретних деталей щодо можливих дій США проти Куби Трамп не навів. У Білому домі, за даними Fox News, не відповіли, чи були його слова гіпотетичними, чи відображають реальні політичні плани адміністрації.

На тлі цих заяв Вашингтон уже посилює тиск на Кубу. США запровадили морську блокаду острова, який значною мірою залежить від імпорту нафти та енергоресурсів.

Додамо, нещодавно Трамп підписав указ про нові санкції проти високопоставлених кубинських чиновників та структур, пов’язаних із силовими органами, корупцією або порушеннями прав людини.

