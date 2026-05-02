Дональд Трамп заявил, что США могут «почти немедленно» взять Кубу под контроль

10:54, 2 мая 2026
Дональд Трамп описал сценарий, при котором один из американских авианосцев после операций вблизи Ирана может подойти к побережью Кубы.
Дональд Трамп заявил, что США могут «почти немедленно» взять Кубу под контроль
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «почти немедленно» взять Кубу под контроль. Он упомянул ситуацию вокруг страны и заявил, что остров находится «в беде», пишет Fox News.

«Куба в беде. Но сначала мы завершим одно дело», — сказал он, имея в виду войну с Ираном.

«На обратном пути из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln — крупнейший в мире, приблизится на расстояние примерно 90 метров от побережья, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”», — сказал Трамп.

Никаких конкретных деталей относительно возможных действий США против Кубы Трамп не привел. В Белом доме, по данным Fox News, не ответили, были ли его слова гипотетическими или отражают реальные политические планы администрации.

На фоне этих заявлений Вашингтон уже усиливает давление на Кубу. США ввели морскую блокаду острова, который в значительной степени зависит от импорта нефти и энергоресурсов.

Добавим, недавно Трамп подписал указ о новых санкциях против высокопоставленных кубинских чиновников и структур, связанных с силовыми органами, коррупцией или нарушениями прав человека.



XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

