Дональд Трамп заявил, что США могут «почти немедленно» взять Кубу под контроль

Дональд Трамп описал сценарий, при котором один из американских авианосцев после операций вблизи Ирана может подойти к побережью Кубы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «почти немедленно» взять Кубу под контроль. Он упомянул ситуацию вокруг страны и заявил, что остров находится «в беде», пишет Fox News.

«Куба в беде. Но сначала мы завершим одно дело», — сказал он, имея в виду войну с Ираном.

«На обратном пути из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln — крупнейший в мире, приблизится на расстояние примерно 90 метров от побережья, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”», — сказал Трамп.

Никаких конкретных деталей относительно возможных действий США против Кубы Трамп не привел. В Белом доме, по данным Fox News, не ответили, были ли его слова гипотетическими или отражают реальные политические планы администрации.

На фоне этих заявлений Вашингтон уже усиливает давление на Кубу. США ввели морскую блокаду острова, который в значительной степени зависит от импорта нефти и энергоресурсов.

Добавим, недавно Трамп подписал указ о новых санкциях против высокопоставленных кубинских чиновников и структур, связанных с силовыми органами, коррупцией или нарушениями прав человека.

