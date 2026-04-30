В Украине отмечают День пограничника

30 апреля в Украине празднуется День пограничника. Этот праздник посвящен тем, кто служит в Государственной пограничной службе Украины, охраняя ее границы и обеспечивая безопасность государства.

Праздник был официально установлен Указом первого Президента Украины Леонида Кравчука в 1992 году. До 2003 года граждане отмечали его 4 ноября — в день принятия закона «О Пограничных войсках Украины». Однако позже чествование пограничников перенесли на 28 мая.

Тем не менее, с 2018 года украинцы ежегодно отмечают этот день именно 30 апреля. Его установил Указ пятого Президента Украины Петра Порошенко.

