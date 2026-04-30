  1. В Украине
  2. / Общество

В Украине отмечают День пограничника

09:42, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине празднуют День пограничника — праздник защитников границы, которые ежедневно стоят на страже безопасности государства.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 апреля в Украине празднуется День пограничника. Этот праздник посвящен тем, кто служит в Государственной пограничной службе Украины, охраняя ее границы и обеспечивая безопасность государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Праздник был официально установлен Указом первого Президента Украины Леонида Кравчука в 1992 году. До 2003 года граждане отмечали его 4 ноября — в день принятия закона «О Пограничных войсках Украины». Однако позже чествование пограничников перенесли на 28 мая.

Тем не менее, с 2018 года украинцы ежегодно отмечают этот день именно 30 апреля. Его установил Указ пятого Президента Украины Петра Порошенко.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]