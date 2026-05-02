  В Україні

«Ми чекаємо»: «Укрпошта» оголосила конкурс ескізів нової поштової марки

07:54, 2 травня 2026
Українців запрошують створити ескіз марки до Дня Незалежності, присвяченої військовополоненим.
«Укрпошта» разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими оголосили всеукраїнський конкурс ескізів поштової марки «Ми чекаємо!», яка буде присвячена військовополоненим і вийде до Дня Незалежності України.

У компанії зазначають, що конкурс покликаний передати досвід очікування та підтримки родин, чиї близькі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Хто може взяти участь

До участі запрошують усіх охочих — художників, ілюстраторів, дизайнерів і людей без професійного досвіду, які хочуть висловити власне бачення теми очікування, віри та повернення.

Терміни подачі робіт

Ескізи прийматимуть із 17 квітня до 8 травня включно. Подати роботу можна через спеціальну форму.

Вимоги до ескізів

Роботи мають відповідати технічним параметрам:

  • формат: JPEG;
  • роздільна здатність: 300 dpi;
  • максимальний розмір файлу: до 10 МБ;
  • заборонено порушення авторських прав третіх осіб;
  • використання штучного інтелекту не допускається.

Як проходитиме відбір

Конкурс передбачає кілька етапів. Спочатку учасники надсилають свої ескізи, після чого фахівці «Укрпошти» перевіряють їх на відповідність вимогам.

Далі журі, до складу якого увійдуть представники «Укрпошти», Координаційного штабу та Громадської ради, зокрема родини військовополонених і зниклих безвісти, обере роботи для фінального голосування.

Фінальний вибір переможця відбудеться через застосунок «Дія» шляхом відкритого голосування.

Що отримає переможець

Ескіз, який набере найбільшу кількість голосів, стане основою поштової марки «Ми чекаємо!». Також переможець має підготувати додаткові матеріали — дизайн конверта «Перший день» і картки, а також укласти авторський договір про передачу майнових прав.

Окремо зазначається, що «Укрпошта» може запропонувати співпрацю авторам інших робіт, які будуть відібрані журі.

Додаткові умови

Організатори наголошують, що всі учасники погоджуються з можливістю використання їхніх робіт у межах проєкту та з передачею прав у разі перемоги.

«Іноді маленька поштова марка може сказати більше, ніж тисячі слів. Ми чекаємо на кожного й кожну, чекаємо на перемогу і спокій у наших серцях. Та запрошуємо українців долучитися до конкурсу, щоб увесь світ почув: “Ми чекаємо!”», — зазначили в «Укрпошті».

