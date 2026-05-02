«Мы ждем»: «Укрпочта» объявила конкурс эскизов новой почтовой марки

Украинцев приглашают создать эскиз марки ко Дню Независимости, посвященной военнопленным.

«Укрпочта» совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными объявили всеукраинский конкурс эскизов почтовой марки «Мы ждем!», которая будет посвящена военнопленным и выйдет ко Дню Независимости Украины.

В компании отмечают, что конкурс призван передать опыт ожидания и поддержки семей, чьи близкие находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Кто может принять участие

К участию приглашаются все желающие — художники, иллюстраторы, дизайнеры и люди без профессионального опыта, которые хотят выразить собственное видение темы ожидания, веры и возвращения.

Сроки подачи работ

Эскизы будут приниматься с 17 апреля по 8 мая включительно. Подать работу можно через специальную форму.

Требования к эскизам

Работы должны соответствовать техническим параметрам:

формат: JPEG;

разрешение: 300 dpi;

максимальный размер файла: до 10 МБ;

запрещено нарушение авторских прав третьих лиц;

использование искусственного интеллекта не допускается.

Как будет проходить отбор

Конкурс предусматривает несколько этапов. Сначала участники присылают свои эскизы, после чего специалисты «Укрпочты» проверяют их на соответствие требованиям.

Далее жюри, в состав которого войдут представители «Укрпочты», Координационного штаба и Общественного совета, в том числе семьи военнопленных и пропавших без вести, отберет работы для финального голосования.

Окончательный выбор победителя состоится через приложение «Дія» путем открытого голосования.

Что получит победитель

Эскиз, набравший наибольшее количество голосов, станет основой почтовой марки «Мы ждем!». Также победитель должен подготовить дополнительные материалы — дизайн конверта «Первый день» и открытки, а также заключить авторский договор о передаче имущественных прав.

Отдельно отмечается, что «Укрпочта» может предложить сотрудничество авторам других работ, которые будут отобраны жюри.

Дополнительные условия

Организаторы подчеркивают, что все участники соглашаются с возможностью использования их работ в рамках проекта и с передачей прав в случае победы.

«Иногда маленькая почтовая марка может сказать больше, чем тысячи слов. Мы ждем каждого и каждую, ждем победы и покоя в наших сердцах. И приглашаем украинцев присоединиться к конкурсу, чтобы весь мир услышал: «Мы ждем!»», — отметили в «Укрпочте».

