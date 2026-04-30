Кабмін унормував правила управління арештованим майном — через нові типові договори

Уряд затвердив єдині договори для роботи з рухомим, нерухомим майном і корпоративними правами.

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 537, якою затвердив примірні договори управління арештованими активами.

Документ розроблено на виконання положень закону про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), який регулює механізми роботи з активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Зокрема, уряд затвердив одразу кілька типових договорів, які охоплюють різні види активів:

рухоме майно;

нерухоме майно;

корпоративні права (частки, акції, паї);

комбіновані активи (рухоме й нерухоме майно разом із корпоративними правами).

Як зазначають у АРМА, рішення є частиною реформи системи управління арештованими активами та спрямоване на посилення інституційної спроможності агентства.

Примірні договори встановлюють єдині правила для всіх учасників процесу. Зокрема, вони визначають базові умови управління активами, порядок розрахунку витрат, механізми перерахування доходів до бюджету, а також права та відповідальність управителів.

Очікується, що впровадження таких договорів:

уніфікує підходи до відбору управителів;

підвищить прозорість процедур;

зробить процеси більш передбачуваними для бізнесу;

посилить державний контроль за управлінням активами.

Крім того, нові правила мають сприяти залученню професійних управителів та забезпечити економічну ефективність використання арештованого майна.

