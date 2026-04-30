  1. В Україні

Кабмін унормував правила управління арештованим майном — через нові типові договори

16:26, 30 квітня 2026
Уряд затвердив єдині договори для роботи з рухомим, нерухомим майном і корпоративними правами.
Кабмін унормував правила управління арештованим майном — через нові типові договори
Кабінет міністрів ухвалив постанову № 537, якою затвердив примірні договори управління арештованими активами.

Документ розроблено на виконання положень закону про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), який регулює механізми роботи з активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Зокрема, уряд затвердив одразу кілька типових договорів, які охоплюють різні види активів:

  • рухоме майно;
  • нерухоме майно;
  • корпоративні права (частки, акції, паї);
  • комбіновані активи (рухоме й нерухоме майно разом із корпоративними правами).

Як зазначають у АРМА, рішення є частиною реформи системи управління арештованими активами та спрямоване на посилення інституційної спроможності агентства.

Примірні договори встановлюють єдині правила для всіх учасників процесу. Зокрема, вони визначають базові умови управління активами, порядок розрахунку витрат, механізми перерахування доходів до бюджету, а також права та відповідальність управителів.

Очікується, що впровадження таких договорів:

  • уніфікує підходи до відбору управителів;
  • підвищить прозорість процедур;
  • зробить процеси більш передбачуваними для бізнесу;
  • посилить державний контроль за управлінням активами.

Крім того, нові правила мають сприяти залученню професійних управителів та забезпечити економічну ефективність використання арештованого майна.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

