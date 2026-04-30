  1. В Украине

Кабмин унормировал правила управления арестованным имуществом — через новые типовые договоры

16:26, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство утвердило единые договоры для работы с движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами.
Кабмин унормировал правила управления арестованным имуществом — через новые типовые договоры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров принял постановление № 537, которой утвердил примерные договоры управления арестованными активами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ разработан во исполнение положений закона о деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), который регулирует механизмы работы с активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В частности, правительство утвердило сразу несколько типовых договоров, которые охватывают различные виды активов:

  • движимое имущество;
  • недвижимое имущество;
  • корпоративные права (доли, акции, паи);
  • комбинированные активы (движимое и недвижимое имущество вместе с корпоративными правами).

Как отмечают в АРМА, решение является частью реформы системы управления арестованными активами и направлено на усиление институциональной способности агентства.

Примерные договоры устанавливают единые правила для всех участников процесса. В частности, они определяют базовые условия управления активами, порядок расчета расходов, механизмы перечисления доходов в бюджет, а также права и ответственность управляющих.

Ожидается, что внедрение таких договоров:

  • унифицирует подходы к отбору управляющих;
  • повысит прозрачность процедур;
  • сделает процессы более предсказуемыми для бизнеса;
  • усилит государственный контроль за управлением активами.

Кроме того, новые правила должны способствовать привлечению профессиональных управляющих и обеспечить экономическую эффективность использования арестованного имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины арест АРМА

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]