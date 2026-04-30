Кабмин унормировал правила управления арестованным имуществом — через новые типовые договоры
Кабинет министров принял постановление № 537, которой утвердил примерные договоры управления арестованными активами.
Документ разработан во исполнение положений закона о деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), который регулирует механизмы работы с активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В частности, правительство утвердило сразу несколько типовых договоров, которые охватывают различные виды активов:
- движимое имущество;
- недвижимое имущество;
- корпоративные права (доли, акции, паи);
- комбинированные активы (движимое и недвижимое имущество вместе с корпоративными правами).
Как отмечают в АРМА, решение является частью реформы системы управления арестованными активами и направлено на усиление институциональной способности агентства.
Примерные договоры устанавливают единые правила для всех участников процесса. В частности, они определяют базовые условия управления активами, порядок расчета расходов, механизмы перечисления доходов в бюджет, а также права и ответственность управляющих.
Ожидается, что внедрение таких договоров:
- унифицирует подходы к отбору управляющих;
- повысит прозрачность процедур;
- сделает процессы более предсказуемыми для бизнеса;
- усилит государственный контроль за управлением активами.
Кроме того, новые правила должны способствовать привлечению профессиональных управляющих и обеспечить экономическую эффективность использования арестованного имущества.
