Кабмин унормировал правила управления арестованным имуществом — через новые типовые договоры

Правительство утвердило единые договоры для работы с движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами.

Кабинет министров принял постановление № 537, которой утвердил примерные договоры управления арестованными активами.

Документ разработан во исполнение положений закона о деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), который регулирует механизмы работы с активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В частности, правительство утвердило сразу несколько типовых договоров, которые охватывают различные виды активов:

движимое имущество;

недвижимое имущество;

корпоративные права (доли, акции, паи);

комбинированные активы (движимое и недвижимое имущество вместе с корпоративными правами).

Как отмечают в АРМА, решение является частью реформы системы управления арестованными активами и направлено на усиление институциональной способности агентства.

Примерные договоры устанавливают единые правила для всех участников процесса. В частности, они определяют базовые условия управления активами, порядок расчета расходов, механизмы перечисления доходов в бюджет, а также права и ответственность управляющих.

Ожидается, что внедрение таких договоров:

унифицирует подходы к отбору управляющих;

повысит прозрачность процедур;

сделает процессы более предсказуемыми для бизнеса;

усилит государственный контроль за управлением активами.

Кроме того, новые правила должны способствовать привлечению профессиональных управляющих и обеспечить экономическую эффективность использования арестованного имущества.

