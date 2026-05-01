Мінфін оприлюднив дані про зарплати держслужбовців за березень

У центральних органах виконавчої влади середня зарплата становила 58,6 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України надало інформацію щодо оплати праці в державних органах та оприлюднило показники за березень 2026 року.

У березні 2026 року загальна чисельність працівників державних органів становила 165,4 тис. осіб. З них:

108 тис. осіб — у центральних органах виконавчої влади (разом із територіальними підрозділами);

23,2 тис. осіб — у місцевих державних адміністраціях;

34,2 тис. осіб — в органах судової влади.

Середній рівень нарахованої заробітної плати у березні для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становив 58,64 тис. грн. Для працівників обласного рівня цей показник склав 35,8 тис. грн.

У Мінфіні зазначили, що детальні дані щодо середнього рівня нарахованої заробітної плати в державних органах за березень доступні на відповідному дашборді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.