Минфин обнародовал данные о зарплатах госслужащих за март
Министерство финансов Украины предоставило информацию об оплате труда в государственных органах и обнародовало показатели за март 2026 года.
В марте 2026 года общая численность работников государственных органов составляла 165,4 тыс. человек. Из них:
- 108 тыс. человек — в центральных органах исполнительной власти (вместе с территориальными подразделениями);
- 23,2 тыс. человек — в местных государственных администрациях;
- 34,2 тыс. человек — в органах судебной власти.
Средний уровень начисленной заработной платы в марте для сотрудников аппаратов центральных органов исполнительной власти составил 58,64 тыс. грн. Для сотрудников областного уровня этот показатель составил 35,8 тыс. грн.
В Минфине отметили, что подробные данные о среднем уровне начисленной заработной платы в государственных органах за март доступны на соответствующем дашборде.
