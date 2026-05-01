Минфин обнародовал данные о зарплатах госслужащих за март

17:26, 1 мая 2026
В центральных органах исполнительной власти средняя зарплата составила 58,6 тысяч гривен.
Министерство финансов Украины предоставило информацию об оплате труда в государственных органах и обнародовало показатели за март 2026 года.

В марте 2026 года общая численность работников государственных органов составляла 165,4 тыс. человек. Из них:

  • 108 тыс. человек — в центральных органах исполнительной власти (вместе с территориальными подразделениями);
  • 23,2 тыс. человек — в местных государственных администрациях;
  • 34,2 тыс. человек — в органах судебной власти.

Средний уровень начисленной заработной платы в марте для сотрудников аппаратов центральных органов исполнительной власти составил 58,64 тыс. грн. Для сотрудников областного уровня этот показатель составил 35,8 тыс. грн.

В Минфине отметили, что подробные данные о среднем уровне начисленной заработной платы в государственных органах за март доступны на соответствующем дашборде.

