НБУ пом’якшив умови припинення визнання дефолту боржника

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив про зміни щодо оцінки банками кредитного ризику. За його словами, їх мета − й надалі розширювати кредитний потенціал банківського сектору та сприяти кредитній експансії.

Що саме ухвалено:

▪️ пом’якшення умов припинення визнання дефолту боржника − фізичної особи або приватного підприємця за реструктуризованим боргом;

▪️ зниження значень коефіцієнтів імовірності дефолту боржників ‒ фізичних осіб за іпотечними кредитами, а також боржників-банків, що є резидентами, та контрагентів за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах;

▪️ право банків застосовувати нижчі за середні значення коефіцієнтів імовірності дефолту контрагентів за безвідкличними фінансовими зобов’язаннями, ґрунтуючись на погоджених Національним банком внутрішньобанківських положеннях щодо оцінки кредитів.

Андрій Пишний підкреслив, що банки зможуть бути гнучкішими в підходах щодо реструктуризації боргів, перегляду ймовірностей дефолту, застосовувати нижчі значення ризику там, де це обґрунтовано їхніми даними, а також точніше оцінювати корпоративних позичальників.

«У сукупності це дає чіткий вимірюваний ефект у формі зниження розміру кредитного ризику на близько 750 млн грн.

Це суттєві цифри. Ми отримуємо ресурс для розширення кредитування, зокрема в такому затребуваному сегменті, як іпотека.

Загалом усі наші рішення для реалізації стратегічних документів з розвитку кредитування формують для сектору системний ефект, який має багато складових: поліпшення структури кредитних портфелів, підвищення ефективності використання капіталу, зближення регуляторної практики з ЄС та посилення спроможності банків підтримувати економічне відновлення», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.