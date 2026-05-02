НБУ смягчил условия прекращения признания дефолта должника

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Национального банка Украины Андрій Пишний сообщил об изменениях в оценке банками кредитного риска. По его словам, их цель — и дальше расширять кредитный потенциал банковского сектора и способствовать кредитной экспансии.

Что именно принято:

▪️ смягчение условий прекращения признания дефолта должника — физического лица или частного предпринимателя по реструктурированному долгу;

▪️ снижение значений коэффициентов вероятности дефолта должников — физических лиц по ипотечным кредитам, а также должников-банков, являющихся резидентами, и контрагентов по средствам, размещенным в других банках-резидентах;

▪️ право банков применять более низкие, чем средние, значения коэффициентов вероятности дефолта контрагентов по безотзывным финансовым обязательствам, основываясь на согласованных Национальным банком внутрибанковских положениях по оценке кредитов.

Андрей Пышный подчеркнул, что банки смогут быть более гибкими в подходах к реструктуризации долгов, пересмотру вероятностей дефолта, применять более низкие значения риска там, где это обосновано их данными, а также точнее оценивать корпоративных заемщиков.

«В совокупности это дает четкий измеримый эффект в форме снижения размера кредитного риска примерно на 750 млн грн.

Это существенные цифры. Мы получаем ресурс для расширения кредитования, в частности в таком востребованном сегменте, как ипотека.

В целом все наши решения для реализации стратегических документов по развитию кредитования формируют для сектора системный эффект, который имеет много составляющих: улучшение структуры кредитных портфелей, повышение эффективности использования капитала, сближение регуляторной практики с ЕС и усиление способности банков поддерживать экономическое восстановление», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.