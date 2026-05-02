Використання податкових документів за кордоном: правила апостилювання

21:26, 2 травня 2026
Українцям нагадали правила проставлення апостиля на документи, видані ДПС, які планується використовувати за кордоном.
Податкова служба повідомляє, що документи, видані ДПС або її територіальними органами, у разі їх використання за кордоном підлягають засвідченню шляхом проставлення апостиля, який підтверджує їхню дійсність в інших державах.

ДПС уповноважена засвідчувати офіційні документи, що належать до її компетенції.

Для проставлення апостиля необхідно подати:

- оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;

- документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;

- заяву від особи, яка подає такі документи.

Плата за надання послуги із проставлення апостиля – три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні – 51 грн).

Щоб процедура пройшла успішно, зверніть увагу на перелік підстав, через які у проставленні апостиля може бути відмовлено:

- невідповідність формі: документ не відповідає зразку або формі, встановленому на дату його видачі, або у ньому бракує обов’язкових реквізитів;

- неналежний зовнішній вигляд: документ пошкоджений (текст неможливо прочитати), написаний олівцем, отриманий факсом або містить виправлення та дописки;

- відсутність повноважень: якщо документ не належить до тих, на які ДПС має право ставити апостиль;

- технічні проблеми: неможливо отримати зразки підписів, відбитків печаток тощо;

- сумніви у достовірності: документ викликає підозру щодо підробки, підпис чи печатка не відповідають наявним зразкам, документ не відповідає вимогам щодо його оформлення та/або видачі.

Існують категорії документів, на які апостиль не проставляється взагалі. Це:

- оригінали та копії нормативно-правових актів;

- роз’яснення та правові висновки щодо застосування нормативно-правових актів;

- документи, що мають характер листування.

