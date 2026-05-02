  1. В Украине

Использование налоговых документов за границей: правила апостилирования

21:26, 2 мая 2026
Украинцам напомнили правила проставления апостиля на документы, выданные ГНС, которые планируется использовать за границей.
Налоговая служба сообщает, что документы, выданные ГНС или ее территориальными органами, при их использовании за рубежом подлежат удостоверению путем проставления апостиля, который подтверждает их действительность в других государствах.

ГНС уполномочена удостоверять официальные документы, относящиеся к ее компетенции.

Для проставления апостиля необходимо подать:

  • оригинал документа, на котором проставляется апостиль, или его заверенную в установленном порядке копию;
  • документ об оплате услуги по проставлению апостиля либо документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты, или его копию, заверенную в установленном порядке;
  • заявление от лица, подающего такие документы.

Плата за предоставление услуги по проставлению апостиля составляет три необлагаемых минимума доходов граждан (на сегодня — 51 грн).

Чтобы процедура прошла успешно, следует учитывать перечень оснований, по которым в проставлении апостиля может быть отказано:

  • несоответствие форме: документ не соответствует образцу или форме, установленным на дату его выдачи, либо в нем отсутствуют обязательные реквизиты;
  • ненадлежащий внешний вид: документ поврежден (текст невозможно прочитать), написан карандашом, получен по факсу либо содержит исправления и приписки;
  • отсутствие полномочий: если документ не относится к тем, на которые ГНС имеет право проставлять апостиль;
  • технические проблемы: невозможно получить образцы подписей, оттисков печатей и т.п.;
  • сомнения в достоверности: документ вызывает подозрение в подделке, подпись или печать не соответствуют имеющимся образцам, документ не соответствует требованиям к его оформлению и/или выдаче.

Существуют категории документов, на которые апостиль не проставляется вообще. Это:

  • оригиналы и копии нормативно-правовых актов;
  • разъяснения и правовые заключения по применению нормативно-правовых актов;
  • документы, имеющие характер переписки.

