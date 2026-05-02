Использование налоговых документов за границей: правила апостилирования
Налоговая служба сообщает, что документы, выданные ГНС или ее территориальными органами, при их использовании за рубежом подлежат удостоверению путем проставления апостиля, который подтверждает их действительность в других государствах.
ГНС уполномочена удостоверять официальные документы, относящиеся к ее компетенции.
Для проставления апостиля необходимо подать:
- оригинал документа, на котором проставляется апостиль, или его заверенную в установленном порядке копию;
- документ об оплате услуги по проставлению апостиля либо документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты, или его копию, заверенную в установленном порядке;
- заявление от лица, подающего такие документы.
Плата за предоставление услуги по проставлению апостиля составляет три необлагаемых минимума доходов граждан (на сегодня — 51 грн).
Чтобы процедура прошла успешно, следует учитывать перечень оснований, по которым в проставлении апостиля может быть отказано:
- несоответствие форме: документ не соответствует образцу или форме, установленным на дату его выдачи, либо в нем отсутствуют обязательные реквизиты;
- ненадлежащий внешний вид: документ поврежден (текст невозможно прочитать), написан карандашом, получен по факсу либо содержит исправления и приписки;
- отсутствие полномочий: если документ не относится к тем, на которые ГНС имеет право проставлять апостиль;
- технические проблемы: невозможно получить образцы подписей, оттисков печатей и т.п.;
- сомнения в достоверности: документ вызывает подозрение в подделке, подпись или печать не соответствуют имеющимся образцам, документ не соответствует требованиям к его оформлению и/или выдаче.
Существуют категории документов, на которые апостиль не проставляется вообще. Это:
- оригиналы и копии нормативно-правовых актов;
- разъяснения и правовые заключения по применению нормативно-правовых актов;
- документы, имеющие характер переписки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.