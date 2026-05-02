Не лише за віком чи пораненням: хто має право звільнитися зі служби під час мобілізації
Закон передбачає кілька підстав для звільнення з військової служби під час мобілізації. Про це нагадав Житомирський обласний ТЦК.
Серед основних:
- досягнення граничного віку
- непридатність або тимчасова непридатність за висновком ВЛК
- встановлення інвалідності
- звільнення з полону
- сімейні обставини та інші поважні причини
- обвинувальний вирок суду
- скорочення штату або реорганізація
- призначення на окремі державні посади
Зокрема, військовослужбовець, який повернувся з полону або отримав інвалідність, може звільнитися за власним бажанням.
Для рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу граничний вік служби становить 60 років, для вищого офіцерського складу — 65 років.
