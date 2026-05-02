Не лише за віком чи пораненням: хто має право звільнитися зі служби під час мобілізації

Назвали список підстав для звільнення з військової служби.

Закон передбачає кілька підстав для звільнення з військової служби під час мобілізації. Про це нагадав Житомирський обласний ТЦК.

Серед основних:

- досягнення граничного віку

- непридатність або тимчасова непридатність за висновком ВЛК

- встановлення інвалідності

- звільнення з полону

- сімейні обставини та інші поважні причини

- обвинувальний вирок суду

- скорочення штату або реорганізація

- призначення на окремі державні посади

Зокрема, військовослужбовець, який повернувся з полону або отримав інвалідність, може звільнитися за власним бажанням.

Для рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу граничний вік служби становить 60 років, для вищого офіцерського складу — 65 років.

