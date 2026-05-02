Не только по возрасту или ранению: кто имеет право уволиться со службы во время мобилизации

Назвали перечень оснований для увольнения с военной службы.

Закон предусматривает несколько оснований для увольнения с военной службы во время мобилизации. Об этом напомнил Житомирский областной ТЦК.

Среди основных:

достижение предельного возраста

непригодность или временная непригодность по заключению ВЛК

установление инвалидности

освобождение из плена

семейные обстоятельства и другие уважительные причины

обвинительный приговор суда

сокращение штата или реорганизация

назначение на отдельные государственные должности

В частности, военнослужащий, который вернулся из плена или получил инвалидность, может уволиться по собственному желанию.

Для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава предельный возраст службы составляет 60 лет, для высшего офицерского состава — 65 лет.

