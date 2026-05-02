Не только по возрасту или ранению: кто имеет право уволиться со службы во время мобилизации
21:08, 2 мая 2026
Назвали перечень оснований для увольнения с военной службы.
Фото: mil.gov.ua
Закон предусматривает несколько оснований для увольнения с военной службы во время мобилизации. Об этом напомнил Житомирский областной ТЦК.
Среди основных:
- достижение предельного возраста
- непригодность или временная непригодность по заключению ВЛК
- установление инвалидности
- освобождение из плена
- семейные обстоятельства и другие уважительные причины
- обвинительный приговор суда
- сокращение штата или реорганизация
- назначение на отдельные государственные должности
В частности, военнослужащий, который вернулся из плена или получил инвалидность, может уволиться по собственному желанию.
Для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава предельный возраст службы составляет 60 лет, для высшего офицерского состава — 65 лет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.