  В Украине

Не только по возрасту или ранению: кто имеет право уволиться со службы во время мобилизации

21:08, 2 мая 2026
Назвали перечень оснований для увольнения с военной службы.
Фото: mil.gov.ua
Закон предусматривает несколько оснований для увольнения с военной службы во время мобилизации. Об этом напомнил Житомирский областной ТЦК.

Среди основных:

  • достижение предельного возраста
  • непригодность или временная непригодность по заключению ВЛК
  • установление инвалидности
  • освобождение из плена
  • семейные обстоятельства и другие уважительные причины
  • обвинительный приговор суда
  • сокращение штата или реорганизация
  • назначение на отдельные государственные должности

В частности, военнослужащий, который вернулся из плена или получил инвалидность, может уволиться по собственному желанию.

Для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава предельный возраст службы составляет 60 лет, для высшего офицерского состава — 65 лет.

