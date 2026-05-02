РАУ уточнила Порядок підвищення професійного рівня адвокатів

15:42, 2 травня 2026
Невиконання адвокатом обов'язку з підвищення професійного рівня за кожен звітний календарний рік є самостійним триваючим дисциплінарним проступком.
РАУ уточнила Порядок підвищення професійного рівня адвокатів
Невиконання адвокатом обов'язку щодо підвищення професійного рівня у встановлені строки є триваючим дисциплінарним проступком. Такий обов'язок не припиняється зі спливом звітного року та підлягає обов'язковому виконанню до часу отримання електронних сертифікатів про підвищення професійного рівня.

Рада адвокатів України на засіданні 1-2 травня, що проходить на Хмельниччині, доповнила Порядок підвищення професійного рівня адвокатів України, затвердженого рішенням від 03.07.2021 № 63.

Також установлено, що невиконання адвокатом обов'язку з підвищення професійного рівня за кожен звітний календарний рік є самостійним триваючим дисциплінарним проступком. Триваючий дисциплінарний проступок припиняється з моменту усунення адвокатом порушення обов’язку підвищення професійного рівня шляхом виконання встановленого законом обов’язку підвищення професійного рівня за роки, в яких він не здійснював підвищення професійного рівня.

Передбачений частиною другою статті 35 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за невиконання обов'язку з підвищення професійного рівня обчислюється з дня припинення такого триваючого дисциплінарного проступку.

Раніше аналогічні за змістом розʼяснення окремих норм Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України були надані у рішенні РАУ від 07.06.2024 №22.

Відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень (ч. 1 ст. 21). Підтримання високого професійного рівня адвокатів є одним із завдань адвокатського самоврядування (ч. 1 ст. 44), яке забезпечує Національна асоціація адвокатів України (ч. 2 ст. 45). Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків є дисциплінарним проступком адвоката (ч. 2 ст. 34).

