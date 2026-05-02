  В Украине

Совет адвокатов уточнил Порядок повышения профессионального уровня адвокатов

15:42, 2 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Невыполнение адвокатом обязанности по повышению профессионального уровня за каждый отчетный календарный год является самостоятельным длящимся дисциплинарным проступком.
Фото: radako.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Невыполнение адвокатом обязанности по повышению профессионального уровня в установленные сроки является длящимся дисциплинарным проступком. Такая обязанность не прекращается с истечением отчетного года и подлежит обязательному выполнению до момента получения электронных сертификатов о повышении профессионального уровня.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Совет адвокатов Украины на заседании 1–2 мая, проходящем в Хмельницкой области, дополнил Порядок повышения профессионального уровня адвокатов Украины, утвержденный решением от 03.07.2021 № 63.

Также установлено, что невыполнение адвокатом обязанности по повышению профессионального уровня за каждый отчетный календарный год является самостоятельным длящимся дисциплинарным проступком. Длящийся дисциплинарный проступок прекращается с момента устранения адвокатом нарушения обязанности повышения профессионального уровня путем выполнения установленной законом обязанности повышения профессионального уровня за годы, в которые он не осуществлял повышение профессионального уровня.

Предусмотренный частью второй статьи 35 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» срок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности за невыполнение обязанности по повышению профессионального уровня исчисляется со дня прекращения такого длящегося дисциплинарного проступка.

Ранее аналогичные по содержанию разъяснения отдельных норм Порядка повышения квалификации адвокатов Украины были предоставлены в решении САУ от 07.06.2024 № 22.

В соответствии с Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» при осуществлении адвокатской деятельности адвокат обязан повышать свой профессиональный уровень (ч. 1 ст. 21). Поддержание высокого профессионального уровня адвокатов является одной из задач адвокатского самоуправления (ч. 1 ст. 44), которое обеспечивает Национальная ассоциация адвокатов Украины (ч. 2 ст. 45). Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей является дисциплинарным проступком адвоката (ч. 2 ст. 34).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат РАУ

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]