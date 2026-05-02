Совет адвокатов уточнил Порядок повышения профессионального уровня адвокатов

Невыполнение адвокатом обязанности по повышению профессионального уровня за каждый отчетный календарный год является самостоятельным длящимся дисциплинарным проступком.

Фото: radako.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Невыполнение адвокатом обязанности по повышению профессионального уровня в установленные сроки является длящимся дисциплинарным проступком. Такая обязанность не прекращается с истечением отчетного года и подлежит обязательному выполнению до момента получения электронных сертификатов о повышении профессионального уровня.

Совет адвокатов Украины на заседании 1–2 мая, проходящем в Хмельницкой области, дополнил Порядок повышения профессионального уровня адвокатов Украины, утвержденный решением от 03.07.2021 № 63.

Также установлено, что невыполнение адвокатом обязанности по повышению профессионального уровня за каждый отчетный календарный год является самостоятельным длящимся дисциплинарным проступком. Длящийся дисциплинарный проступок прекращается с момента устранения адвокатом нарушения обязанности повышения профессионального уровня путем выполнения установленной законом обязанности повышения профессионального уровня за годы, в которые он не осуществлял повышение профессионального уровня.

Предусмотренный частью второй статьи 35 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» срок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности за невыполнение обязанности по повышению профессионального уровня исчисляется со дня прекращения такого длящегося дисциплинарного проступка.

Ранее аналогичные по содержанию разъяснения отдельных норм Порядка повышения квалификации адвокатов Украины были предоставлены в решении САУ от 07.06.2024 № 22.

В соответствии с Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» при осуществлении адвокатской деятельности адвокат обязан повышать свой профессиональный уровень (ч. 1 ст. 21). Поддержание высокого профессионального уровня адвокатов является одной из задач адвокатского самоуправления (ч. 1 ст. 44), которое обеспечивает Национальная ассоциация адвокатов Украины (ч. 2 ст. 45). Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей является дисциплинарным проступком адвоката (ч. 2 ст. 34).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.