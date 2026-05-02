  1. В Україні

Доступ до професії адвоката: у НААУ опрацьовують цифрове тестування та єдиний центр

19:00, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Реформа адвокатури в Україні просувається в межах євроінтеграційного процесу: профільна робоча група при НААУ опрацьовує зміни до законодавства, що охоплюють доступ до професії, дисциплінарні процедури та систему адвокатського самоврядування.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Реформа адвокатури розглядається як складова переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. Дорожня карта з питань верховенства права визначає Національну асоціацію адвокатів України одним зі співвиконавців цього процесу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомила голова НААУ та РАУ Лідія Ізовітова під час засідання Ради адвокатів України, представляючи результати роботи профільної робочої групи з реформування законодавства про адвокатуру відповідно до Дорожньої карти, передає НААУ. 

Було також зазначено, що 9 березня Україна підписала Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката. Документ передбачає проведення своєчасних і ефективних консультацій із професійними об’єднаннями щодо змін у законодавстві, процесуальних і адміністративних правилах, які впливають на діяльність адвокатів та регулювання професії.

У межах виконання Дорожньої карти Рада адвокатів України затвердила програму імплементації за дев’ятьма напрямами. Перше засідання робочої групи відбулося 2 січня. Робота організована за чотирирівневою моделлю: пленарні засідання, координаційне бюро, тематичні підгрупи та міжнародний консультативний компонент, який забезпечує експертну оцінку напрацьованих рішень.

Серед опрацьованих напрямів — доступ до професії. Зокрема, передбачається запровадження окремого етапу цифрового тестування, створення єдиного національного центру тестування при НААУ, електронного кабінету кандидата, обов’язкової відео- та аудіофіксації процедур, а також визначення законодавчих підстав для оскарження.

У сфері безперервного професійного розвитку розглядається закріплення відповідного обов’язку на рівні закону, визначення статусу Вищої школи адвокатури та делегування окремих регуляторних повноважень Раді адвокатів України.

Щодо дисциплінарних процедур опрацьовується формування відповідних органів із урахуванням кількості адвокатів у регіонах. Пропонується, щоб рішення дисциплінарних палат КДКА набирали чинності після завершення 30-денного строку на оскарження до ВКДКА або після розгляду скарги. Наявне регулювання може призводити до застосування рішень до їх перевірки.

Стосовно органів адвокатського самоврядування передбачається спочатку визначити функції кожного органу, а вже потім формувати структуру. Також розглядається розмежування повноважень між представницькими, дисциплінарними та контрольними органами, а також запровадження інституту основних і резервних членів виборних органів для забезпечення безперервності роботи, зокрема в умовах воєнного стану.

Серед інших напрямів — оприлюднення щорічної фінансової звітності, забезпечення захисту ЄРАУ та встановлення відповідальності за його несанкціоноване використання.

Підсумовуючи, зазначено, що робота спрямована на формування комплексного підходу до реформування із збереженням незалежності адвокатури, її інституційного статусу та без запровадження зовнішнього контролю чи державного нагляду за самоврядуванням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат Україна реформа НААУ реформа адвокатури

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]