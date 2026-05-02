  В Украине

Доступ к профессии адвоката: в НААУ обрабатывают цифровое тестирование и единый центр

19:00, 2 мая 2026
Реформа адвокатуры в Украине продвигается в рамках евроинтеграционного процесса: профильная рабочая группа при НААУ разрабатывает изменения в законодательство, охватывающие доступ к профессии, дисциплинарные процедуры и систему адвокатского самоуправления.
Реформа адвокатуры рассматривается как часть переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз. Дорожная карта по вопросам верховенства права определяет Национальную ассоциацию адвокатов Украины одним из соисполнителей этого процесса.

Об этом сообщила председатель НААУ и РАУ Лидия Изовитова во время заседания Совета адвокатов Украины, представляя результаты работы профильной рабочей группы по реформированию законодательства об адвокатуре в соответствии с Дорожной картой, передает НААУ.

Также было отмечено, что 9 марта Украина подписала Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката. Документ предусматривает проведение своевременных и эффективных консультаций с профессиональными объединениями по изменениям в законодательстве, процессуальных и административных правилах, влияющих на деятельность адвокатов и регулирование профессии.

В рамках выполнения Дорожной карты Совет адвокатов Украины утвердил программу имплементации по девяти направлениям. Первое заседание рабочей группы состоялось 2 января. Работа организована по четырехуровневой модели: пленарные заседания, координационное бюро, тематические подгруппы и международный консультативный компонент, обеспечивающий экспертную оценку выработанных решений.

Среди проработанных направлений — доступ к профессии. В частности, предусматривается внедрение отдельного этапа цифрового тестирования, создание единого национального центра тестирования при НААУ, электронного кабинета кандидата, обязательной видео- и аудиофиксации процедур, а также определение законодательных оснований для обжалования.

В сфере непрерывного профессионального развития рассматривается закрепление соответствующей обязанности на уровне закона, определение статуса Высшей школы адвокатуры и делегирование отдельных регуляторных полномочий Совету адвокатов Украины.

Что касается дисциплинарных процедур, прорабатывается формирование соответствующих органов с учетом численности адвокатов в регионах. Предлагается, чтобы решения дисциплинарных палат КДКА вступали в силу после истечения 30-дневного срока на обжалование в ВКДКА либо после рассмотрения жалобы. Действующее регулирование может приводить к применению решений до их проверки.

Относительно органов адвокатского самоуправления предполагается сначала определить функции каждого органа, а затем формировать структуру. Также рассматривается разграничение полномочий между представительскими, дисциплинарными и контрольными органами, а также введение института основных и резервных членов выборных органов для обеспечения непрерывности работы, в частности в условиях военного положения.

Среди других направлений — ежегодное обнародование финансовой отчетности, обеспечение защиты ЕРАУ и установление ответственности за его несанкционированное использование.

В заключение отмечено, что работа направлена на формирование комплексного подхода к реформированию с сохранением независимости адвокатуры, ее институционального статуса и без введения внешнего контроля или государственного надзора за самоуправлением.

адвокат Украина реформа НААУ реформа адвокатуры

Лента новостей

