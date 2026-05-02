  1. В Україні
  2. / Спорт

Збірну України з футболу вперше в історії може очолити іноземець — Андреа Мальдера

21:48, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Раніше головним кандидатом називали Мирона Маркевича, однак УАФ може зробити історичний вибір.
Збірну України з футболу вперше в історії може очолити іноземець — Андреа Мальдера
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новим головним тренером збірної України з футболу може стати італієць Андреа Мальдера. Це перший іноземець, який очолюватиме збірну.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Раніше основним претендентом на посаду вважали Мирон Маркевич, який очолював національну команду у 2010 році.

Мальдера вже має досвід роботи в Україні: у 2016–2021 роках він був асистентом головного тренера збірної Андрій Шевченко. Після цього працював у тренерських штабах Роберто Де Дзербі у клубах «Брайтон» і «Марсель».

Очікується, що італієць може очолити збірну після відставки Сергія Реброва. Українська асоціація футболу повідомила про досягнення згоди з тренером щодо припинення співпраці. Водночас Ребров залишився в структурі асоціації як віцепрезидент і член виконавчого комітету.

Про можливе призначення з посиланням на власні джерела повідомив журналіст і телекоментатор Віктор Вацко. «УАФ здивувала. Уперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім’я — Андреа Мальдера», — заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

футбол

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виховання сина через його образливі ШІ-стікери в Telegram

Суд визнав матір винною через участь її сина в образливому листуванні зі стікерами, створеними за допомогою ChatGPT.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]