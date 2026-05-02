Збірну України з футболу вперше в історії може очолити іноземець — Андреа Мальдера

Раніше головним кандидатом називали Мирона Маркевича, однак УАФ може зробити історичний вибір.

Новим головним тренером збірної України з футболу може стати італієць Андреа Мальдера. Це перший іноземець, який очолюватиме збірну.

Раніше основним претендентом на посаду вважали Мирон Маркевич, який очолював національну команду у 2010 році.

Мальдера вже має досвід роботи в Україні: у 2016–2021 роках він був асистентом головного тренера збірної Андрій Шевченко. Після цього працював у тренерських штабах Роберто Де Дзербі у клубах «Брайтон» і «Марсель».

Очікується, що італієць може очолити збірну після відставки Сергія Реброва. Українська асоціація футболу повідомила про досягнення згоди з тренером щодо припинення співпраці. Водночас Ребров залишився в структурі асоціації як віцепрезидент і член виконавчого комітету.

Про можливе призначення з посиланням на власні джерела повідомив журналіст і телекоментатор Віктор Вацко. «УАФ здивувала. Уперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім’я — Андреа Мальдера», — заявив він.

