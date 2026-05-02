Сборную Украины по футболу впервые в истории может возглавить иностранец — Андреа Мальдера

21:48, 2 мая 2026
Ранее главным кандидатом называли Мирона Маркевича, однако УАФ может сделать исторический выбор.
Новым главным тренером сборной Украины по футболу может стать итальянец Андреа Мальдера. Это первый иностранец, который будет возглавлять сборную.

Ранее основным претендентом на должность считали Мирона Маркевича, который возглавлял национальную команду в 2010 году.

Мальдера уже имеет опыт работы в Украине: в 2016–2021 годах он был ассистентом главного тренера сборной Андрея Шевченко. После этого работал в тренерских штабах Роберто Де Дзерби в клубах «Брайтон» и «Марсель».

Ожидается, что итальянец может возглавить сборную после отставки Сергея Реброва. Украинская ассоциация футбола сообщила о достижении соглашения с тренером о прекращении сотрудничества. В то же время Ребров остался в структуре ассоциации как вице-президент и член Исполнительного комитета.

О возможном назначении со ссылкой на собственные источники сообщил журналист и телекомментатор Виктор Вацко. «УАФ удивила. Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя — Андреа Мальдера», — заявил он.

