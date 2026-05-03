Чи має право на субсидію людина, яка виїхала за кордон — ключові правила
Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном, зберігають право на житлову субсидію, однак за дотримання низки вимог. Ключовою умовою є фактичне проживання у житлі, на яке оформлюється допомога.
Якщо людина перебуває за межами України понад 60 днів поспіль без поважної причини, у призначенні субсидії можуть відмовити.
Які причини відсутності за кордоном вважають поважними
У ПФУ наголошують: до поважних підстав, що дозволяють зберегти право на субсидію, належать:
- лікування або догляд за хворим (за наявності підтвердних документів);
- службове відрядження;
- навчання;
- проходження служби у Збройних силах України;
- перебування на тимчасово окупованих територіях.
Як впливає виїзд одного з мешканців на субсидію
Якщо у помешканні зареєстровано кілька осіб, їхні доходи враховують при розрахунку субсидії — навіть у разі фактичного непроживання окремих із них.
Щоб не враховували дохід особи, яка перебуває за кордоном, необхідно подати документи, що підтверджують її відсутність у житлі.
