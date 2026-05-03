  В Україні

Чи має право на субсидію людина, яка виїхала за кордон — ключові правила

16:17, 3 травня 2026
У яких випадках субсидію зберігають, коли можуть відмовити та як впливає перебування за кордоном понад 60 днів.
Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном, зберігають право на житлову субсидію, однак за дотримання низки вимог. Ключовою умовою є фактичне проживання у житлі, на яке оформлюється допомога.

Якщо людина перебуває за межами України понад 60 днів поспіль без поважної причини, у призначенні субсидії можуть відмовити.

Які причини відсутності за кордоном вважають поважними

У ПФУ наголошують: до поважних підстав, що дозволяють зберегти право на субсидію, належать:

  • лікування або догляд за хворим (за наявності підтвердних документів);
  • службове відрядження;
  • навчання;
  • проходження служби у Збройних силах України;
  • перебування на тимчасово окупованих територіях.

Як впливає виїзд одного з мешканців на субсидію

Якщо у помешканні зареєстровано кілька осіб, їхні доходи враховують при розрахунку субсидії — навіть у разі фактичного непроживання окремих із них.

Щоб не враховували дохід особи, яка перебуває за кордоном, необхідно подати документи, що підтверджують її відсутність у житлі.

