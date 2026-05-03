Чи має право на субсидію людина, яка виїхала за кордон — ключові правила

У яких випадках субсидію зберігають, коли можуть відмовити та як впливає перебування за кордоном понад 60 днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном, зберігають право на житлову субсидію, однак за дотримання низки вимог. Ключовою умовою є фактичне проживання у житлі, на яке оформлюється допомога.

Якщо людина перебуває за межами України понад 60 днів поспіль без поважної причини, у призначенні субсидії можуть відмовити.

Які причини відсутності за кордоном вважають поважними

У ПФУ наголошують: до поважних підстав, що дозволяють зберегти право на субсидію, належать:

лікування або догляд за хворим (за наявності підтвердних документів);

службове відрядження;

навчання;

проходження служби у Збройних силах України;

перебування на тимчасово окупованих територіях.

Як впливає виїзд одного з мешканців на субсидію

Якщо у помешканні зареєстровано кілька осіб, їхні доходи враховують при розрахунку субсидії — навіть у разі фактичного непроживання окремих із них.

Щоб не враховували дохід особи, яка перебуває за кордоном, необхідно подати документи, що підтверджують її відсутність у житлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.