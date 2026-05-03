  1. В Украине

Имеет ли право на субсидию человек, который выехал за границу — ключевые правила

16:17, 3 мая 2026
В каких случаях субсидию сохраняют, когда могут отказать и как влияет пребывание за границей более 60 дней.
Граждане Украины, которые временно находятся за границей, сохраняют право на жилищную субсидию, однако при соблюдении ряда требований. Ключевым условием является фактическое проживание в жилье, на которое оформляется помощь.

Если человек находится за пределами Украины более 60 дней подряд без уважительной причины, в назначении субсидии могут отказать.

Какие причины отсутствия за границей считаются уважительными

В ПФУ подчеркивают: к уважительным основаниям, которые позволяют сохранить право на субсидию, относятся:

  • лечение или уход за больным (при наличии подтверждающих документов);
  • служебная командировка;
  • обучение;
  • прохождение службы в Вооруженных силах Украины;
  • пребывание на временно оккупированных территориях.

Как влияет выезд одного из жильцов на субсидию

Если в жилье зарегистрировано несколько лиц, их доходы учитываются при расчете субсидии — даже в случае фактического непроживания отдельных из них.

Чтобы не учитывали доход лица, которое находится за границей, необходимо подать документы, подтверждающие его отсутствие в жилье.

