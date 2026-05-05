У ТЦК зробили заяву щодо стрілянини, у якій постраждали співробітники центру комплектування

У Дніпрі військовозобовʼязаний громадянин зробив декілька пострілів у військовослужбовців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня у Соборному районі міста Дніпро відбулася стрілянина: чоловік застосував зброю проти співробітників ТЦК.

5 травня Дніпропетровський обласний ТЦК зробив заяву щодо інциденту.

«04.05.2026 під час роботи групи оповіщення у місті Дніпро військовозобовʼязаний громадянин зробив декілька пострілів у військовослужбовців. В результаті цього постраждали троє військовослужбовців групи оповіщення.

Порушника було затримано», - заявили у центрі комплектування.

Зазначається, що на місце події було викликано слідчо-оперативну групу правоохоронних органів.

Повна інформація щодо інциденту буде надана після зʼясування всіх обставин інциденту.

Також там закликали не поширювати неперевірену інформацію та дочекатись результатів розслідування.

