  1. В Україні

У ТЦК зробили заяву щодо стрілянини, у якій постраждали співробітники центру комплектування

09:42, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Дніпрі військовозобовʼязаний громадянин зробив декілька пострілів у військовослужбовців.
У ТЦК зробили заяву щодо стрілянини, у якій постраждали співробітники центру комплектування
Фото: dev.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня у Соборному районі міста Дніпро відбулася стрілянина: чоловік застосував зброю проти співробітників ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

5 травня Дніпропетровський обласний ТЦК зробив заяву щодо інциденту.

«04.05.2026 під час роботи групи оповіщення у місті Дніпро військовозобовʼязаний громадянин зробив декілька пострілів у військовослужбовців. В результаті цього постраждали троє військовослужбовців групи оповіщення.

Порушника було затримано», - заявили у центрі комплектування.

Зазначається, що на місце події було викликано слідчо-оперативну групу правоохоронних органів.

Повна інформація щодо інциденту буде надана після зʼясування всіх обставин інциденту.

Також там закликали не поширювати неперевірену інформацію та дочекатись результатів розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дніпро ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна отримала можливість купувати вітчизняну зброю за кошти іноземних донорів

Новий урядовий механізм централізує закупівлі через Агенцію оборонних закупівель та впроваджує алгоритм погоджень із партнерами.

Договір приєднання від АРМА: 5 ризиків, які повинен знати кожен управитель

Нова модель відповідальності за управління активами АРМА перекладає всі ризики на бізнес.

Сам факт заяви про шахрайство не звільняє від боргу за операціями з ПІН-кодом — апеляційний суд

Апеляційний суд зазначив, що операції з карткою та ПІН-кодом покладають відповідальність на користувача, тому за відсутності доведеного шахрайства борг підлягає стягненню.

Комітет збереться позачергово заради законопроєкту, який істотно збільшить оклади поліцейських

Депутати вимушені терміново переглядати систему грошового забезпечення Нацполіції через відсутність мінімальних гарантій та реальної індексації доходів.

Досудове розслідування та фінансування НСРД: огляд ключових позицій ВС за березень 2026 року

ВС відповів, як правильно ідентифікувати домашнє насильство, щоб не допустити незаконного закриття справи, та коли обшук транспортного засобу в гаражі перестає бути несанкціонованим проникненням.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]