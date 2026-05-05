В ТЦК сделали заявление относительно стрельбы, в которой пострадали сотрудники центра комплектования

В Днепре военнообязанный гражданин произвел несколько выстрелов в военнослужащих.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая в Соборном районе города Днепр произошла стрельба: мужчина применил оружие против сотрудников ТЦК.

5 мая Днепропетровский областной ТЦК сделал заявление относительно инцидента.

«04.05.2026 во время работы группы оповещения в городе Днепр военнообязанный гражданин произвел несколько выстрелов в военнослужащих. В результате этого пострадали трое военнослужащих группы оповещения.

Нарушитель был задержан», — заявили в центре комплектования.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа правоохранительных органов.

Полная информация об инциденте будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Также там призвали не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования.

