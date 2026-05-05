  1. В Украине

В ТЦК сделали заявление относительно стрельбы, в которой пострадали сотрудники центра комплектования

09:42, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Днепре военнообязанный гражданин произвел несколько выстрелов в военнослужащих.
В ТЦК сделали заявление относительно стрельбы, в которой пострадали сотрудники центра комплектования
Фото: dev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая в Соборном районе города Днепр произошла стрельба: мужчина применил оружие против сотрудников ТЦК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

5 мая Днепропетровский областной ТЦК сделал заявление относительно инцидента.

«04.05.2026 во время работы группы оповещения в городе Днепр военнообязанный гражданин произвел несколько выстрелов в военнослужащих. В результате этого пострадали трое военнослужащих группы оповещения.

Нарушитель был задержан», — заявили в центре комплектования.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа правоохранительных органов.

Полная информация об инциденте будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Также там призвали не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Днепр ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина получила возможность покупать отечественное оружие за средства иностранных доноров

Новый правительственный механизм централизует закупки через Агентство оборонных закупок и внедряет алгоритм согласований с партнерами.

Договор присоединения от АРМА: 5 рисков, которые должен знать каждый управитель

Новая модель ответственности за управление активами АРМА перекладывает все риски на бизнес.

Сам факт заявления о мошенничестве не освобождает от долга по операциям с ПИН-кодом — апелляционный суд

Апелляционный суд отметил, что операции с картой и ПИН-кодом возлагают ответственность на пользователя, поэтому при отсутствии доказанного мошенничества долг подлежит взысканию.

Комитет соберется вне очереди ради законопроекта, котоорый существенно увеличит оклады полицейских

Депутаты вынуждены срочно пересматривать систему денежного обеспечения Нацполиции из-за отсутствия минимальных гарантий и реальной индексации доходов.

Досудебное расследование и финансирование НСРД: обзор ключевых позиций ВС за март 2026 года

ВС ответил, как правильно идентифицировать домашнее насилие, чтобы не допустить незаконного закрытия дела, и когда обыск транспортного средства в гараже перестает быть несанкционированным проникновением.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]