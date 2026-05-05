  1. В Україні

НАДС оприлюднило звіт про кількісний склад держслужбовців за І квартал 2026 року

11:48, 5 травня 2026
Дашборд відображає основні показники у розрізі категорій посад, органів влади, регіонів та гендерного складу.
Національне агентство України з питань державної служби підготувало звіт про кількісний склад державних службовців за І квартал 2026 року.

Інформацію внесено до інтерактивного Дашборду, який відображає основні показники у розрізі категорій посад та органів влади.

НАДС оприлюднює дані КСДС у вигляді дашборду – інформаційної панелі для моніторингу та аналітики. Це програмне рішення дозволяє одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі. Всі ці дані можна простежити у динаміці за кварталом за різними категоріями (статтю, віком, типом державного органу, тощо). Тобто, користувачі можуть відфільтрувати інформацію відповідно до індивідуальних потреб (запитів), зробити власну вибірку, вивести інформацію на екран у вигляді «живих» діаграм, стовпців, графіків, які можна піддати порівнянню та аналізу. Статистичні дані у дашборді оновлюються щоквартально.

