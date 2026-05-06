Голова КАС ВС Ігор Дашутін: Довіра до судів залежить від прозорості дисциплінарних процедур

10:54, 6 травня 2026
Ігор Дашутін зауважив, що незалежність судової влади є базовим конституційним принципом, однак особливого значення набуває її реальна імплементація в умовах сучасних викликів.
Судді Верховного Суду здійснили навчальний візит до Парижа з метою вивчення європейських стандартів правосуддя та практичних механізмів реалізації принципу верховенства права.

У межах поїздки делегація відвідала ключові інституції судової системи Франції, зокрема Касаційний суд, Директорат судових послуг Міністерства юстиції, Державну раду, Вищу раду магістратури та Національну школу магістратури. Учасники ознайомилися з підходами до забезпечення незалежності суддів, їх призначення та дисциплінарної відповідальності, а також із роллю касаційної інстанції в забезпеченні єдності судової практики, цифровізації правосуддя тощо. Окрему увагу приділили налагодженню діалогу між судовою владою, суспільством і медіа, а також інструментам побудови довіри до системи правосуддя.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін під час візиту наголосив на важливості українсько-французької співпраці, особливо в умовах війни, та подякував за системну підтримку процесів утвердження верховенства права в Україні.

Він зауважив, що незалежність судової влади є базовим конституційним принципом, однак особливого значення набуває її реальна імплементація в умовах сучасних викликів. Дашутін підкреслив, що судова система України функціонує в умовах безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною: підвищені безпекові ризики, пошкодження судової інфраструктури, велике процесуальне навантаження, кадровий дефіцит, суспільний та інформаційний тиск. У цьому контексті досвід Франції щодо інституційних гарантій незалежності суддів є надзвичайно цінним для України.

Торкаючись теми формування дієвих дисциплінарних механізмів, суддя зазначив, що довіра до судової влади безпосередньо залежить від прозорості, об'єктивності та професійності процедур притягнення суддів до відповідальності. Водночас він зауважив, що такі механізми не повинні використовуватись як інструмент впливу на суддю. Пріоритетом має стати баланс між відповідальністю суддів і гарантіями їх незалежності.

Окремо було відзначено значення цифровізації, яка в Україні не просто вектор розвитку, а й необхідна умова для забезпечення безперервності правосуддя в умовах воєнного стану.

Зокрема, впровадження цифрових інструментів дозволило адміністративним судам зберегти доступ громадян до правосуддя навіть в умовах евакуації, вимушеного переміщення чи тимчасової окупації територій.

