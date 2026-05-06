Глава КАС ВС Игорь Дашутин: Доверие к судам зависит от прозрачности дисциплинарных процедур

10:54, 6 мая 2026
Игорь Дашутин отметил, что независимость судебной власти является базовым конституционным принципом, однако особое значение приобретает ее реальная имплементация в условиях современных вызовов.
Судьи Верховного Суда осуществили учебный визит в Париж с целью изучения европейских стандартов правосудия и практических механизмов реализации принципа верховенства права.

В рамках поездки делегация посетила ключевые институции судебной системы Франции, в частности Кассационный суд, Директорат судебных услуг Министерства юстиции, Государственный совет, Высший совет магистратуры и Национальную школу магистратуры. Участники ознакомились с подходами к обеспечению независимости судей, их назначению и дисциплинарной ответственности, а также с ролью кассационной инстанции в обеспечении единства судебной практики, цифровизации правосудия и т. д. Отдельное внимание уделили налаживанию диалога между судебной властью, обществом и медиа, а также инструментам построения доверия к системе правосудия.

Глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин во время визита подчеркнул важность украинско-французского сотрудничества, особенно в условиях войны, и поблагодарил за системную поддержку процессов утверждения верховенства права в Украине.

Он отметил, что независимость судебной власти является базовым конституционным принципом, однако особое значение приобретает ее реальная имплементация в условиях современных вызовов. Дашутин подчеркнул, что судебная система Украины функционирует в условиях беспрецедентных вызовов, связанных с войной: повышенные риски безопасности, повреждение судебной инфраструктуры, высокая процессуальная нагрузка, кадровый дефицит, общественное и информационное давление. В этом контексте опыт Франции по институциональным гарантиям независимости судей является чрезвычайно ценным для Украины.

Касаясь темы формирования действенных дисциплинарных механизмов, судья отметил, что доверие к судебной власти напрямую зависит от прозрачности, объективности и профессиональности процедур привлечения судей к ответственности. В то же время он подчеркнул, что такие механизмы не должны использоваться как инструмент влияния на судью. Приоритетом должен стать баланс между ответственностью судей и гарантиями их независимости.

Отдельно было отмечено значение цифровизации, которая в Украине является не просто вектором развития, а необходимым условием обеспечения непрерывности правосудия в условиях военного положения.

В частности, внедрение цифровых инструментов позволило административным судам сохранить доступ граждан к правосудию даже в условиях эвакуации, вынужденного перемещения или временной оккупации территорий.

