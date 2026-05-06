Виконавці у 2025 році змогли стягнути лише 1,5 копійки з кожної гривні боргу

Того року на виконанні було понад 6 млн проваджень щодо боргів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році державні та приватні виконавці мали у роботі понад 6,3 млн виконавчих проваджень на загальну суму 2,32 трлн грн. Половина з них надійшла ще з попередніх років, тоді як кількість нових проваджень порівняно з 2024 роком зменшилася на 3%.

За даними Опендатабот, за рік було завершено 3,03 млн проваджень, однак реальне стягнення коштів відбулося лише приблизно у третині випадків.

Загалом виконавчим службам торік вдалося стягнути 29,63 млрд грн боргу. Це на 16% більше, ніж у 2024 році.

Однак у середньому система забезпечує повернення лише 1,5 копійки з кожної гривні боргу.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко вважає, що статистика не відображає реальної ситуації через значну кількість так званих «мертвих боргів», які фактично неможливо стягнути.

За його словами, частина проваджень заблокована через мораторії або пов’язана зі справами щодо відшкодування збитків, завданих війною РФ. Такі борги, на його думку, потребують окремого механізму компенсації, а не класичного виконавчого провадження.

«Для кейсів з РФ, на мою думку, взагалі має бути окремий механізм — наприклад, реєстр збитків, які відшкодовуватимуться в майбутньому: через репарації або міжнародні компенсаційні механізми. Це не зовсім питання виконавчого провадження у класичному вигляді», - каже Гайченко.

4,94 млн проваджень на суму 1,84 трлн грн перебували у державних виконавців. Приватні виконавці отримали 1,36 млн проваджень на понад 471 млрд грн.

При цьому державні виконавці завершили кожне четверте провадження, а приватні — кожне п’яте. Водночас приватні виконавці показали кращий результат у співвідношенні стягнутих сум: вони повернули близько 3% заявлених сум, тоді як державні — лише 1%.

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію виконавчого провадження. Документ передбачає автоматизацію частини процесів, підключення всіх банків до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

У Міністерстві юстиції вважають, що це дозволить скоротити затримки та мінімізувати можливості для ухилення від виконання рішень. Зараз до системи підключено близько половини банків, які автоматично виконують постанови про арешт. Інші працюють у паперовому форматі, що може затягувати процес та давати боржнику можливість уникнути стягнення. Наразі наявні непоодинокі випадки зловживань: поки банк очікує постанову про арешт рахунку в паперовому вигляді від виконавчої служби, боржник переказує гроші на рахунок в іншому банку, який не підключений до АСВП — й такі міграції фінансів можуть тривати нескінченно, пояснює Андрій Гайченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.