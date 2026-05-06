Исполнители в 2025 году смогли взыскать лишь 1,5 копейки с каждой гривны долга

В том году на исполнении находилось более 6 млн производств по долгам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году государственные и частные исполнители имели в работе более 6,3 млн исполнительных производств на общую сумму 2,32 трлн грн. Половина из них поступила еще с предыдущих лет, тогда как количество новых производств по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 3%.

По данным Опендатабот, за год было завершено 3,03 млн производств, однако реальное взыскание средств произошло лишь примерно в трети случаев.

Всего исполнительным службам в прошлом году удалось взыскать 29,63 млрд грн долга. Это на 16% больше, чем в 2024 году.

Однако в среднем система обеспечивает возврат лишь 1,5 копейки с каждой гривны долга.

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко считает, что статистика не отражает реальной ситуации из-за значительного количества так называемых «мертвых долгов», которые фактически невозможно взыскать.

По его словам, часть производств заблокирована из-за мораториев или связана с делами о возмещении ущерба, причиненного войной РФ. Такие долги, по его мнению, требуют отдельного механизма компенсации, а не классического исполнительного производства.

«Для кейсов с РФ, по моему мнению, вообще должен быть отдельный механизм — например, реестр убытков, которые будут возмещаться в будущем: через репарации или международные компенсационные механизмы. Это не совсем вопрос исполнительного производства в классическом виде», — говорит Гайченко.

4,94 млн производств на сумму 1,84 трлн грн находились у государственных исполнителей. Частные исполнители получили 1,36 млн производств на более чем 471 млрд грн.

При этом государственные исполнители завершили каждое четвертое производство, а частные — каждое пятое. В то же время частные исполнители показали лучший результат в соотношении взысканных сумм: они вернули около 3% заявленных сумм, тогда как государственные — лишь 1%.

Верховная Рада приняла закон о цифровизации исполнительного производства. Документ предусматривает автоматизацию части процессов, подключение всех банков к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

В Министерстве юстиции считают, что это позволит сократить задержки и минимизировать возможности для уклонения от исполнения решений. Сейчас к системе подключено около половины банков, которые автоматически исполняют постановления об аресте. Остальные работают в бумажном формате, что может затягивать процесс и давать должнику возможность избежать взыскания. В настоящее время имеются многочисленные случаи злоупотреблений: пока банк ожидает постановление об аресте счета в бумажном виде от исполнительной службы, должник переводит деньги на счет в другом банке, который не подключен к АСИП — и такие миграции финансов могут продолжаться бесконечно, объясняет Андрей Гайченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.