Податкові пільги для мобілізованих ФОП: що треба знати та як скористатися

14:11, 6 травня 2026
Державна податкова служба України нагадала, що самозайняті особи (ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які стали на захист України, мають право на податкові пільги.

Такі пільги надаються підприємцям, які були призвані під час мобілізації або проходять військову службу за контрактом. Важливо, щоб вони були зареєстровані як ФОП або самозайняті особи ще до моменту призову чи укладення контракту.

Від чого саме звільняються захисники?

На весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) такі особи звільняються від обов’язку:

- нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний внесок за себе;

- подавати податкову звітність із цих податків.

Пільга діє навіть якщо у вас є наймані працівники або ви продовжуєте отримувати дохід від господарської діяльності під час служби.

Терміни дії пільги

Звільнення починається з 1-го числа місяця, в якому вас призвали або ви підписали контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація (звільнення зі служби).

Як скористатися правом на звільнення від податків?

Надати до податкової служби зі місцем реєстрації:

Копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу під час мобілізації, на особливий період, копію контракту (за умови відсутності у контролюючому органі відомостей про мобілізацію або укладення контракту).

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

