Як нараховується податок на кілька об’єктів нерухомості для фізосіб – пояснили в ДПС

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб нараховується податковим органом за місцем реєстрації власника. Про це нагадують у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Базовий принцип розрахунку

Сума податку визначається з урахуванням площі об’єкта та встановлених державою пільгових норм:

для квартири з площі віднімається 60 кв. м, і оподаткуванню підлягає лише перевищення;

для житлового будинку зменшення становить 120 кв. м;

якщо у власності є і квартира, і будинок, загальне зменшення площі становить 180 кв. м.

Таким чином, податок нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує визначені законом ліміти.

Як враховуються кілька об’єктів

У разі наявності одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або будинку) податок розраховується після зменшення площі на відповідний ліміт — 60 або 120 кв. м із застосуванням встановленої ставки.

Якщо у власності кілька об’єктів одного типу (кілька квартир або кілька будинків), податок обчислюється на основі їх сумарної площі з урахуванням відповідного зменшення.

У випадку наявності об’єктів різних типів (квартира і будинок) розрахунок здійснюється за загальною площею всіх об’єктів із застосуванням сукупного ліміту.

Якщо є декілька об’єктів нерухомості, податок розподіляється між ними пропорційно до їх площі.

Додаткові нарахування для великих об’єктів

Якщо у власності платника податку є квартира площею понад 300 кв. м або житловий будинок понад 500 кв. м, до суми податку додається 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт.

Повідомлення та строки сплати

Податкові органи надсилають платникам податкові повідомлення-рішення до 1 липня наступного року. У них зазначаються сума податку, детальний розрахунок, реквізити для сплати, а також інформація про об’єкт нерухомості та пільги, якщо вони передбачені.

У разі придбання нового об’єкта нерухомості податок нараховується з місяця, в якому особа стала його власником.

