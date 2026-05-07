Как начисляется налог на несколько объектов недвижимости для физических лиц — пояснили в ГНС

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц начисляется налоговым органом по месту регистрации владельца. Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Базовый принцип расчета

Сумма налога определяется с учетом площади объекта и установленных государством льготных норм:

для квартиры от площади вычитается 60 кв. м, и налогообложению подлежит только превышение;

для жилого дома уменьшение составляет 120 кв. м;

если в собственности есть и квартира, и дом, общее уменьшение площади составляет 180 кв. м.

Таким образом, налог начисляется только на ту часть площади, которая превышает определенные законом лимиты.

Как учитываются несколько объектов

В случае наличия одного объекта жилой недвижимости (квартиры или дома) налог рассчитывается после уменьшения площади на соответствующий лимит — 60 или 120 кв. м с применением установленной ставки.

Если в собственности несколько объектов одного типа (несколько квартир или несколько домов), налог рассчитывается на основе их суммарной площади с учетом соответствующего уменьшения.

В случае наличия объектов разных типов (квартира и дом) расчет осуществляется по общей площади всех объектов с применением совокупного лимита.

Если имеется несколько объектов недвижимости, налог распределяется между ними пропорционально их площади.

Дополнительные начисления для крупных объектов

Если в собственности налогоплательщика находится квартира площадью более 300 кв. м или жилой дом площадью более 500 кв. м, к сумме налога добавляется 25 000 гривен в год за каждый такой объект.

Уведомления и сроки уплаты

Налоговые органы направляют налогоплательщикам налоговые уведомления-решения до 1 июля следующего года. В них указываются сумма налога, подробный расчет, реквизиты для уплаты, а также информация об объекте недвижимости и льготах, если они предусмотрены.

В случае приобретения нового объекта недвижимости налог начисляется с месяца, в котором лицо стало его владельцем.

