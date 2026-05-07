  1. В Украине

Как начисляется налог на несколько объектов недвижимости для физических лиц — пояснили в ГНС

18:22, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если в собственности есть и квартира, и дом, действует совокупный лимит в 180 кв. м, а налог начисляется только на площадь, превышающую этот показатель.
Как начисляется налог на несколько объектов недвижимости для физических лиц — пояснили в ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц начисляется налоговым органом по месту регистрации владельца. Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Базовый принцип расчета

Сумма налога определяется с учетом площади объекта и установленных государством льготных норм:

  • для квартиры от площади вычитается 60 кв. м, и налогообложению подлежит только превышение;
  • для жилого дома уменьшение составляет 120 кв. м;
  • если в собственности есть и квартира, и дом, общее уменьшение площади составляет 180 кв. м.

Таким образом, налог начисляется только на ту часть площади, которая превышает определенные законом лимиты.

Как учитываются несколько объектов

В случае наличия одного объекта жилой недвижимости (квартиры или дома) налог рассчитывается после уменьшения площади на соответствующий лимит — 60 или 120 кв. м с применением установленной ставки.

Если в собственности несколько объектов одного типа (несколько квартир или несколько домов), налог рассчитывается на основе их суммарной площади с учетом соответствующего уменьшения.

В случае наличия объектов разных типов (квартира и дом) расчет осуществляется по общей площади всех объектов с применением совокупного лимита.

Если имеется несколько объектов недвижимости, налог распределяется между ними пропорционально их площади.

Дополнительные начисления для крупных объектов

Если в собственности налогоплательщика находится квартира площадью более 300 кв. м или жилой дом площадью более 500 кв. м, к сумме налога добавляется 25 000 гривен в год за каждый такой объект.

Уведомления и сроки уплаты

Налоговые органы направляют налогоплательщикам налоговые уведомления-решения до 1 июля следующего года. В них указываются сумма налога, подробный расчет, реквизиты для уплаты, а также информация об объекте недвижимости и льготах, если они предусмотрены.

В случае приобретения нового объекта недвижимости налог начисляется с месяца, в котором лицо стало его владельцем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Споры с ТЦК онлайн: можно ли обжаловать действия дистанционно в 2026 году

Обжаловать действия ТЦК дистанционно возможно, однако электронное обращение в суд требует соблюдения процессуальных правил.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]