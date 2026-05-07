У Львові викрили схему вокзальних поборів – щомісяця службовець УЗ збирав близько 460 тисяч гривень з працівників

Правоохоронці заявили про систематичне отримання неправомірної вигоди з персоналу, який надавав платні послуги на залізничних вокзалах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліцейські викрили службову схему щомісячного збору грошей з працівників, які надавали платні послуги на залізничних вокзалах у Львові. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, керівник цеху надання платних послуг Центрального вокзалу станції «Львів» організував систему поборів від підлеглих працівників, які обслуговували відвідувачів Головного та Приміського вокзалів.

До реалізації схеми він, як зазначається, залучив двох працівників приміського вокзалу. Вони щомісяця збирали з персоналу частину отриманого прибутку — кошти з надання платних послуг, зокрема за паркування, перебування в залі очікування та користування туалетами.

У разі відмови працівникам нібито погрожували створенням несприятливих умов праці з подальшим звільненням.

За інформацією правоохоронців, протягом кількох місяців учасники схеми отримали майже 460 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Організатору повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його спільникам інкримінують пособництво за частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 368 КК України.

Санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскацію майна.

За даними поліції, підозрюваних викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.