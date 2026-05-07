Во Львове раскрыли схему вымогательства на вокзале — ежемесячно сотрудник УЗ собирал около 460 тысяч гривен с работников

18:40, 7 мая 2026
Правоохранители заявили о систематическом получении неправомерной выгоды от персонала, оказывавшего платные услуги на железнодорожных вокзалах.
Полицейские раскрыли служебную схему ежемесячного сбора денег с работников, которые предоставляли платные услуги на железнодорожных вокзалах во Львове. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, руководитель цеха оказания платных услуг Центрального вокзала станции «Львов» организовал систему сборов с подчиненных работников, которые обслуживали посетителей Главного и Пригородного вокзалов.

К реализации схемы он, как отмечается, привлек двух сотрудников пригородного вокзала. Они ежемесячно собирали с персонала часть полученной прибыли — средства от оказания платных услуг, в частности за парковку, пребывание в зале ожидания и пользование туалетами.

В случае отказа сотрудникам якобы угрожали созданием неблагоприятных условий труда с последующим увольнением.

По информации правоохранителей, в течение нескольких месяцев участники схемы получили почти 460 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Организатору сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Его сообщникам инкриминируют пособничество по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 368 УК Украины.

Наказание по данным статьям предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацию имущества.

По данным полиции, подозреваемых разоблачили следователи отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления стратегических расследований во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда.

Лента новостей

