  1. В Україні

Українцям почали нараховувати «Національний кешбек» за оновленими правилами

15:22, 7 травня 2026
Майже 4,8 мільйона громадян отримають виплати за березень.
Фото: Дія
В Україні розпочали виплати за державною програмою «Національний кешбек». Про це повідомили в застосунку «Дія». Зазначається, що з сьогоднішнього дня виплати за покупки, здійснені в березні 2026 року, отримають майже 4,8 мільйона українців.

Цього разу вперше передбачено нарахування кешбеку за пальне. За даними програми, з 20 березня ним уже скористалися понад 2 мільйони громадян.

Також уточнюється, що з 1 травня діють нові ліміти: до 500 гривень кешбеку на пальне на місяць і до 3000 гривень загалом у межах програми.

У «Дії» нагадали, що з 1 березня «Національний кешбек» працює за оновленими правилами:

  • 15% кешбеку — для категорій товарів із високою часткою імпорту;
  • 5% — для категорій, де українська продукція має сильні ринкові позиції.

Користувачі можуть перевірити відсоток нарахування через застосунок: розділ «Сервіси» –  «Національний кешбек» – сканер штрихкодів у правому нижньому куті.

Отримані кошти дозволено використовувати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, українських продуктів і книжок, а також для донатів на підтримку Збройних Сил України.

Дія кешбек

