Украинцам начали начислять «Национальный кэшбэк» по обновленным правилам

Почти 4,8 миллиона граждан получат выплаты за март.

В Украине начались выплаты по государственной программе «Национальный кэшбэк». Об этом сообщили в приложении «Дія». Отмечается, что с сегодняшнего дня выплаты за покупки, совершенные в марте 2026 года, получат почти 4,8 миллиона украинцев.

На этот раз впервые предусмотрено начисление кэшбэка за топливо. По данным программы, с 20 марта им уже воспользовались более 2 миллионов граждан.

Также уточняется, что с 1 мая действуют новые лимиты: до 500 гривен кэшбэка на топливо в месяц и до 3000 гривен в целом в рамках программы.

В «Дії» напомнили, что с 1 марта «Национальный кэшбэк» работает по обновленным правилам:

15% кэшбэка — для категорий товаров с высокой долей импорта;

5% — для категорий, где украинская продукция имеет сильные рыночные позиции.

Пользователи могут проверить процент начисления через приложение: раздел «Сервисы» – «Национальный кэшбэк» – сканер штрих-кодов в правом нижнем углу.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, украинских продуктов и книг, а также для пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины.

