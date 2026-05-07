Як цивільній дружині зниклого безвісти військового довести право на виплати і пільги

Судова практика показує: головне — довести не лише спільне проживання, а саме сімейні відносини.

Цивільні дружина або чоловік зниклої безвісти особи можуть через суд підтвердити факт спільного проживання без офіційного шлюбу. Такий механізм дає змогу надалі вирішувати соціальні, майнові, пенсійні, спадкові та інші юридичні питання. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Рідні зниклих безвісти військовослужбовців нерідко стикаються із ситуацією, коли пара фактично жила як сім’я — мала спільний побут, дітей, майно та взаємну підтримку, — однак офіційно шлюб не реєструвала.

У таких випадках цивільна дружина або цивільний чоловік можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Суди розглядають такі справи в порядку окремого провадження відповідно до пункту 5 частини 1 статті 315 Цивільного процесуального кодексу України.

Заява подається до суду за місцем проживання заявника. У ній необхідно вказати, який факт потрібно встановити, з якою метою, чому його неможливо підтвердити іншим документом, а також надати відповідні докази.

Під час розгляду справ суди враховують положення статті 3 Сімейного кодексу України, згідно з якою сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права й обов’язки.

Добросердов наголосив, що проживання однією сім’єю без шлюбу саме по собі не створює всіх прав і обов’язків подружжя, однак може бути підставою для виникнення окремих правових наслідків — зокрема щодо майна, соціального статусу, отримання інформації та реалізації прав дитини або родини.

За його словами, встановлення такого факту дає змогу цивільним партнерам зниклих безвісти військовослужбовців звертатися до військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів соціального захисту, Пенсійного фонду України та інших установ. Також це може бути підставою для оформлення соціальних виплат, пільг, компенсацій і отримання статусу члена сім’ї зниклого безвісти Захисника.

Суд під час розгляду справи оцінює, чи проживали чоловік і жінка разом постійно, чи мали спільний побут, бюджет і господарство, чи виховували дітей, чи сприймалися оточенням як сім’я, а також чи не перебували в іншому зареєстрованому шлюбі.

Серед доказів, які можуть подаватися до суду, — довідки про спільне проживання, свідоцтва про народження дітей, документи про спільне майно, банківські перекази, спільні фото, листування, показання свідків, а також документи військової частини й витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Уповноважений навів приклади судової практики. Зокрема, Новомиколаївський районний суд Запорізької області встановив факт проживання однією сім’єю для реалізації заявницею соціально-економічних прав, а Білоцерківський міськрайонний суд Київської області детально визначив ознаки спільного побуту — ведення господарства, спільний бюджет, витрати, ремонт житла та взаємне піклування.

Водночас суди можуть відмовити у задоволенні заяви, якщо доказів недостатньо. Наприклад, Ємільчинський районний суд Житомирської області дійшов висновку, що лише показань свідків і довідки органу місцевого самоврядування недостатньо без підтвердження спільного господарства та взаємних обов’язків.

«Ключове — довести не просто факт проживання в одному будинку, а саме наявність сімейних відносин», — наголосив Уповноважений.

Після набрання рішенням суду законної сили заявник може використовувати його для звернення до військової частини, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органів соціального захисту, Пенсійного фонду України, нотаріуса чи інших установ.

Водночас рішення суду про встановлення факту проживання однією сім’єю не означає автоматичного призначення виплат чи надання статусу. Воно є юридичною підставою для подальшого звернення до компетентних органів, які перевіряють виконання інших вимог закону.

