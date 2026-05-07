Как гражданской жене пропавшего без вести военнослужащего доказать право на выплаты и льготы

Гражданская жена или муж пропавшего без вести человека могут через суд подтвердить факт совместного проживания без официального брака. Такой механизм позволяет в дальнейшем решать социальные, имущественные, пенсионные, наследственные и другие юридические вопросы. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Родные пропавших без вести военнослужащих нередко сталкиваются с ситуацией, когда пара фактически жила как семья — имела общий быт, детей, имущество и взаимную поддержку, — однако официально брак не регистрировала.

В таких случаях гражданская жена или гражданский муж могут обратиться в суд с заявлением об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака. Суды рассматривают такие дела в порядке отдельного производства в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Заявление подается в суд по месту проживания заявителя. В нем необходимо указать, какой именно факт нужно установить, с какой целью, почему его невозможно подтвердить другим документом, а также предоставить соответствующие доказательства.

При рассмотрении дел суды учитывают положения статьи 3 Семейного кодекса Украины, согласно которой семью составляют лица, совместно проживающие, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности.

Добросердов подчеркнул, что проживание одной семьей без брака само по себе не создает всех прав и обязанностей супругов, однако может быть основанием для возникновения отдельных правовых последствий — в частности в отношении имущества, социального статуса, получения информации и реализации прав ребенка или семьи.

По его словам, установление такого факта позволяет гражданским партнерам пропавших без вести военнослужащих обращаться в воинские части, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы социальной защиты, Пенсионный фонд Украины и другие учреждения. Также это может быть основанием для оформления социальных выплат, льгот, компенсаций и получения статуса члена семьи пропавшего без вести Защитника.

Суд при рассмотрении дела оценивает, проживали ли мужчина и женщина вместе постоянно, имели ли общий быт, бюджет и хозяйство, воспитывали ли детей, воспринимались ли окружением как семья, а также не состояли ли они в другом зарегистрированном браке.

Среди доказательств, которые могут подаваться в суд, — справки о совместном проживании, свидетельства о рождении детей, документы об общем имуществе, банковские переводы, совместные фото, переписка, показания свидетелей, а также документы воинской части и выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Уполномоченный привел примеры судебной практики. В частности, Новомиколаевский районный суд Запорожской области установил факт проживания одной семьей для реализации заявительницей социально-экономических прав, а Белоцерковский горрайонный суд Киевской области детально определил признаки общего быта — ведение хозяйства, общий бюджет, расходы, ремонт жилья и взаимную заботу.

В то же время суды могут отказать в удовлетворении заявления, если доказательств недостаточно. Например, Емильчинский районный суд Житомирской области пришел к выводу, что одних лишь показаний свидетелей и справки органа местного самоуправления недостаточно без подтверждения общего хозяйства и взаимных обязанностей.

«Ключевое — доказать не просто факт проживания в одном доме, а именно наличие семейных отношений», — подчеркнул Уполномоченный.

После вступления решения суда в законную силу заявитель может использовать его для обращения в воинскую часть, территориальный центр комплектования и социальной поддержки, органы социальной защиты, Пенсионный фонд Украины, к нотариусу или в другие учреждения.

В то же время решение суда об установлении факта проживания одной семьей не означает автоматического назначения выплат или предоставления статуса. Оно является юридическим основанием для дальнейшего обращения в компетентные органы, которые проверяют выполнение других требований закона.

